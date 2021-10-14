Karavan sektörünün beklediği ve 1 Ekim tarihinde Meclis gündemine alınan motorlu karavanlarda ÖTV indirimine, yerli-ithal tüm karavanları kapsadığı gerekçesiyle yerli üreticilerden itiraz var.

COVID-19 pandemisi insanlarda korunma içgüdüsünü açığa çıkararak dünyadan ve kalabalıklardan soyutlanma ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu durumu tatil ve kafa dinleme fırsatına dönüştürmek isteyenler, hem doğa ile iç içe olup hem de pandeminin etkilerinden uzaklaşmak isteyenler karavanlara akın etti. Haliyle, ilgisi olmayanların dahi karavanlara ilgisi de ciddi oranda arttı.

Her ne kadar ilgi artmış olsa da, birçok vasıta da olduğu gibi karavanlarda da ÖTV oranları cep yakıyor. Bu sebeple de ilgi olsa dahi karavanlara ulaşmak pek kolay olmuyor. Vasıtalardaki uçuk fiyatlara yönelik alınan önlemler ve alıcı yararına düzenlemeler kapsamında, karavan sektörünün beklediği, motorlu karavanlarda ÖTV’nin yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesini kapsayan ve karavan fiyatlarını yaklaşık yüzde 55 ucuzlatacak Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 1 Ekim’de meclise sunulmuştu. Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter üzerinden verdiği bilgilerde, söz konusu ÖTV indiriminin yerli-ithal tüm karavanları kapsadığı gerekçesiyle yerli üreticilerden itiraz geldiğini söyledi.

“ÖTV indirimi sadece yerli karavanlara uygulansın”

Yerli üreticilerin şikayetlerine ve isteklerine yer veren Özpeynirci, itirazları ve talepleri şu şekilde sıraladı:

İtiraz:

Türkiye'de 800'e yakın karavan üreticisi var, bunların ithal karavanlarla rekabet etmesinin önü kapanır.

önü kapanır. Türkiye'de 40'a yakın karavan malzemeleri tedarikçisi var, bunların malzeme vereceği kimse kalmaz.

İstihdam problemi yaşanır.

Talep:

Yerli karavan dönüşümünde yüzde 45 ÖTV uygulansın, ithal karavanlardan ise yüzde 220 ÖTV alınmaya devam etsin.

ise yüzde 220 ÖTV alınmaya devam etsin. Bu sayede satış adetleri artacak, karavan sanayi daha çok gelişecek ve kalitenin artacak.

Yerli üreticilerin yurt dışından 40 bin Euro'ya alınan bir karavan üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, yerli üretime destek verildiği takdirde ithal aracın fiyatı yaklaşık 1.6 milyon TL olurken, yerli karavanın fiyatı 725 bin TL seviyelerinde olacak.