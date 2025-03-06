Ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, ilk katlanabilir iPhone'un fiyatı, tasarımı ve bazı özellikleri hakkında bilgiler paylaştı.

Apple, önümüzdeki yıllarda iPhone modellerine büyük yenilikler yapmayı planlıyor. Hiç kuşkusuz bunlardan en çok beklenen katlanabilir bir iPhone. Şimdiye kadar defalarca hakkında sızıntı çıktığını görmüştük. Son tahminler, 2027’nin başlarında tanıtılabileceği yönündeydi.

Şimdi ise ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo’dan katlanabilir iPhone hakkında yeni iddialar geldi. Kuo, telefonun olası fiyatı, bazı özellikleri ve tasarım detaylarını paylaştı.

2 bin dolardan fazla fiyatla gelecek

İlk olarak telefonun muhtemel fiyatına bakalım. Kuo, cihazın 2000 dolardan fazla fiyatla çıkacağına inanıyor. Hatta 2.500 dolara ulaşabileceğini bile söylemiş. 2000 dolar anlaşılabilir fiyat. Galaxy Z Fold gibi modeller de o fiyat civarında sunuluyor. Ancak 2000 üstü ve hatta 2500 dolar seviyeleri gerçekten biraz pahalı. Kuo, buna rağmen Apple’a sadık kullanıcıları çekecek bir model olacağını ifade etmiş.

Nasıl özelliklerle gelecek?

Kuo’nun aktardığına göre telefonun, kitap gibi yatay katlanan bir tasarımla geldiğini göreceğiz. Aslında ilk iddialar, katlanabilir iPhone’un dikey katlanan bir Flip model olacağı yönündeydi. Ancak son zamanlarda bu değişti ve tüm söylentiler Fold tarzı olacağını gösterdi. Kuo da bu iddiaları destekledi. Cihazın, Samsung Galaxy Z Fold rakibi olacağını söyleyebiliriz.

Boyutlarına ilişkin de bilgiler paylaşmış. İddiaya göre cihaz, katlandığında 9 ila 9,5 mm arasında kalınlığa sahip olacakmış. Katlı olmadığında ise 4,5 mm ila 4,8 mm arasında bir kalınlık görebilirmişiz.

Karşılaştırma yapacak olursak Samsung’un şu anki Z Fold 6 modeli, katlı olduğunda 12,1 mm, katlı olmadığında 5,6 mm boyuta sahip. iPhone’un ondan çok daha ince olacağını anlayabiliyoruz. Tabii katlanabilir iPhone çıktığında piyasada olan Samsung modelinin boyutları nasıl olacak bilemeyiz.

Bunlar dışında cihazın kırışma sorununu ortadan kaldıran 7,8 inçlik iç ekran ve 5,5 inçlik dış ekranla geleceği aktarılmış. Titanyum kasa, Face ID, ikili kamera gibi özelliklerle geleceği de iddialar arasında. Kuo’ya göre Apple, bu yılın ikinci çeyreğinde özelliklerinde tam kararı belirleyecek ve üçüncü çeyrekte projeye başlayacak. 2026 veya 2027 gibi de telefonun çıkış yaptığını göreceğiz.