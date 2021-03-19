İlgi Çekici Katlanabilir iPhone Konsepti [Video]

Paylaşılan yeni bir katlanabilir iPhone konsepti, Apple'ın bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesi halinde nasıl bir tasarım ortaya koyacağına dair dikkat çekici bir bakış açısı sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonunu gün yüzüne çıkardığından bu yana Apple’ın ne zaman katlanabilir iPhone tanıtacağı merak ediliyor. Sektöre yakın isimler tarafından aktarılan bilgilere göre ilk katlanabilir iPhone modeli, 2022’den önce piyasaya sürülmeyecek. Yine de tasarımcılar, katlanabilir iPhone ile ilgili konseptlerini paylaşmaktan geri durmuyorlar.

Daha önce pek çok iPhone modeli için konsept çalışmalar paylaşmış olan LetsGoDigital, Technizo Concept adlı YouTube kanalı ile iş birliği yaparak yeni bir katlanabilir iPhone konsepti ortaya koydu. Paylaşılan üç boyutlu görüntülere göre ilk katlanabilir iPhone modeli, iPhone 12 Pro Max ile Galaxy Z Flip arasında bir form benimseyecek.

“iPhone Flip” olarak isimlendirilen konsept, açık haline bakıldığında iPhone 12 Pro benzeri çentikli tasarımı sürdürüyor. Ancak iPhone 13 modelinde beklendiği gibi çentik, mevcut modellere kıyasla daha küçük boyutlarda. Ayrıca cihazın çerçeveleri de iPhone 12 modellerinde olduğu gibi düz bir tasarıma sahip.

iPhone Flip’in arkasını çevirdiğimizde ise yine iPhone 12 benzeri kare, üçlü bir kamera kurulumu ve katlanabilir telefon olmanın avantajlarını sunacak ikincil ekranı görüyoruz. Apple’ın simetrik tasarım kuralını bilen tasarımcılar, ikincil ekranı kare kamera modülü ile benzer boyutlarda ve şekilde konumlandırmış durumdalar.

iPhone Flip, görsel açıdan iPhone 12 Pro Max’in katlanabilir versiyonu gibi görünüyor olsa da başta kamera olmak üzere bazı özelliklerin standart iPhone modellerinden zayıf olacağı tahmin ediliyor. Galaxy Z Flip’in de kamera konusunda Galaxy S modellerinin gerisinde olduğunu düşünürsek bu, çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

iPhone Flip konsept videosu