Kayıp Telefon Nasıl Bulunur? [Android-iOS]

Android ya da iOS akıllı telefonunuzu kaybetme kabusu yaşamamak için yapmanız gereken birkaç basit ayarlama var. Bu ayarlamalar sayesinde kayıp telefon bulma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Sizin için iOS ve Android için kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Telefonunu kaybetme düşüncesi pek çok kullanıcı için uyanıkken kabus görmek anlamına geliyor. Kayıp telefon bulma işlemi ile olası telefon kaybetme durumunu hızla çözebilirsiniz.

Kayıp telefonu bulak işlemi için Android ve iOS cihazlarda uygulamanız gereken bazı adımlar var. Bu adımlar telefonunuzu kaybetmeden önce yapmanız gereken bazı ayarlamalardan oluşuyor. Kimsenin yaşamasını dilemediğimiz bir gün gelir de akıllı telefonunuzu kaybederseniz kayıp telefon bulma işlemi hayat kurtarıcı olacaktır.

Kayıp telefon bulma işlemi ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kayıp telefon bulma işlemini gerçekleştirebilmeniz için konumuzun açık olması gerekiyor. Çünkü bu işlem ile genel olarak telefonunuzun en son nerede olduğunu görürsünüz. Bu nedenle en azından evden dışarı çıktığınız zaman konumunuzu açık duruma getirmenizde yarar var.

Kayıp telefon bulma işlemi ile yalnızca telefonunuzun en son konumuna ulaşmazsınız. Aynı zamanda telefonunuzu uzaktan çaldırabilir, kilitleyebilir ve cihazda kayıtlı tüm veriyi silebilirsiniz. Bu neden kayıp telefon bulma işlemi özellikle cihazın çalındığı durumlarda hayat kurtarıcı bir özelliğe sahiptir.

Xiaomi ve Samsung gibi farklı marka Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların kendilerine özel kayıp telefon bulma araçları olabiliyor. Bu nedenle cihazınızın marka ve modeli ile arama yapın ve eğer varsa cihazınıza özel yöntemleri de uygulayarak işinizi garantiye alabilirsiniz.

Kaybolan bir Android telefon nasıl bulunur?

Yöntem #1: Google Cihazımı Bul mobil uygulaması ile

Google Cihazımı Bul mobil uygulaması ile Yöntem #2: Google konum geçmişi ile

Yöntem #1: Google Cihazımı Bul mobil uygulaması ile

Adım #1: Eğer başka bir telefondan ulaşmak isterseniz buradan Google Cihazımı Bul mobil uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın, Eğer bir başka telefondan değil, bilgisayarınızdan bulmak isterseniz buraya tıklayıp Google hesabınız ile giriş yapın,

buradan Google Cihazımı Bul mobil uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın, Adım #2: Google hesabınızın açık olduğu tüm cihazlar listelenecek, telefonunuzu seçin, Burada cihazınızın ekran kilidini değiştirebilirsiniz, Kendi numaranıza telefon etmeyi deneyebilirsiniz.

Google hesabınızın açık olduğu tüm cihazlar listelenecek, telefonunuzu seçin,

Google Cihazımı Bul mobil uygulaması ile Android kayıp telefon bulma yöntemi en doğru sonuç veren yöntemdir. Havalimanı ve alışveriş merkezi gibi büyük alanlarda bile iç mekan haritaları sayesinde cihazınızı kolayca bulmanız sağlar. GPS ile çalıştığı için nokta atışı tahminler yapar.

Yöntem #2: Google konum geçmişi ile

Adım #1: Buradan Google Etkinliğim sayfasını açın ve Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Buradan Google Etkinliğim sayfasını açın ve Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #2: Daha sonra Konum Geçmişi satırını bulun,

Daha sonra Konum Geçmişi satırını bulun, Adım #3: Geçmişi Yönet seçeneğine tıklayın,

Geçmişi Yönet seçeneğine tıklayın, Adım #4: Cihazın kayıtlı tüm konum bilgilerine erişebilirsiniz.

Google konum geçmişi ile Android kayıp telefon bulma yöntemi, eğer cihazınızda Google Cihazımı Bul mobil uygulaması yüklü değilse başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Çünkü Google konum geçmişi Wi-Fi ve mobil veri kullanarak konum belirlediği için GPS ile çalışan Google Cihazımı Bul uygulaması kadar başarılı tahminler yapamaz.

iOS kayıp telefon bulma işlemi:

Adım #1: iPhone Ayarlar sayfasını açın.

iPhone Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Apple Kimliği sayfanızı açın.

Apple Kimliği sayfanızı açın. Adım #3: Bul seçeneğine dokunun.

Bul seçeneğine dokunun. Adım #4: iPhone’umu Bul seçeneğini aktif hale getirin.

iPhone’umu Bul seçeneğini aktif hale getirin. Adım #5: Cihaz kaybolduğu zaman başka bir Apple cihazın Bul uygulaması ile cihazınızı bulabilirsiniz. ya da

Cihaz kaybolduğu zaman başka bir Apple cihazın Bul uygulaması ile cihazınızı bulabilirsiniz. Adım #6: Cihaz kaybolduğu zaman buradan Apple hesap bilgilerinizle giriş yaparak cihazınızı bulabilirsiniz.

iOS kayıp telefon bulma işleminin en önemli noktası Apple hesap bilgilerinizi ezbere biliyor olmak. Çünkü ister bir internet tarayıcısını kullanın ister başka bir Apple cihazın Bul uygulamasını kullanın mutlaka Apple hesap bilgilerinize ihtiyacınız olacak.

Eğer her zaman birlikte olduğunuz bir iPhone kullanıcısı varsa onun Bul uygulamasının sizi takip etmesini sağlayarak da olası kayıp ve çalıntı durumlarında cihazını bulabilirsiniz. Ancak yine de bu, her zaman tavsiye edilen bir yöntem değildir.

Bunun yerine iPhone’umu Bul sayfasındaki tüm seçenekleri aktif hale getirmeniz ve en azından dışarıdayken konumunuzu açık durumda bırakmanız tavsiye ediliyor. Elbette sayfadaki ayarları her zaman değiştirebilir ve kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Konumu kapalı tutulan bir telefonu bulmanız çok zor:

Yukarıdaki yöntemler hem Android hem de iOS için konum bilgileri açık ve erişilebilir durumdayken uygulanabilir yöntemlerdir. Ancak konum bilgilerinizi her zaman açık tutmuyorsanız ya da pil tüketimini hızlandırmak istemiyorsanız, yapabileceğiniz basit bir yöntem var.

Diğer yöntemler kadar başarılı sonuç vermez, ancak en azından son konum bilginizin işaretlenmesi için dışarıda ara sıra konumunuzu açın ve bilgilerin Google ve Apple ile paylaşılmasını sağlayan özellikleri aktif hale getirin. Telefon konumu daha sonra başka bir yerde aktif edilirse çalıntı vakalarında hayat kurtarıcı olacaktır.

Sizin için Android ve iOS kayıp telefon bulma işlemleri nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık. Şu an için gereksiz gelebilen bu yöntemler bir gün telefonunuzun çalınması ya da kaybolması durumunda keşke yapsaydım dediğiniz işlemlere dönüşebilir.