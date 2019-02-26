Miami’de meydana gelen kazada, 2016 Model Tesla Model S’i ile ağaca çarpan adam hayatını kaybetti. Görgü tanıklarına göre yanan aracın kapı kolları bozuldu.

Ne yazık ki dünyanın dört bir yanında meydana gelen trafik kazalarında her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Bir Tesla Model S’in karıştığı kazada da bir kişi hayatını kaybetti.

Yoldan çıktıktan sonra bir tabelaya ve ağaçlara çarpan araç, kazanın ardından alev aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracın kapı kolları çalışmıyordu ve hava yastıkları, kazanın ardından sönmedi.

Bir görgü tanığı, yaşananları Twitter üzerinden anlattı. Görgü tanığının ifadesine göre araç alev aldı ve tanığın kocası, sürücüyü çıkarmak için aracın arka camını patlatmayı denedi. İnmeyen yastıklar yüzünden aracın içi görünmüyordu.

Tesla adına açıklama yapan bir şirket sözcüsü, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yerel yetkililerle iletişim kurduklarını ve işbirliği önerdiklerini söyledi. Şu anda kazada hızın etkisinin incelendiğini ifade eden sözcü, yüksek hızlı kazalarda sadece elektrikli araçların değil her türlü aracın ateş alabildiğini söyledi.

İtfaiye yetkilisi Robert Diferdinando, bataryası bitmemiş olan aracın yanmaya devam ettiğini söyledi. İtfaiye görevlileri, Tesla ile iletişime geçerek onlardan gelen direktiflere göre hareket ettiklerini belirtti.