Kediler, tatlı yiyecekleri yeseler bile o “tatlı” tadını alamıyorlar. Memeliler arasında yalnızca kedilerde rastlanan bu durumun sebebini açıklayalım.

Eğer evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız tatlıya pek de düşkünlüğü olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Masanın üstünde çikolata, kurabiye bırakın; umurlarında olmaz. İstisnalar olabilir ancak kedilerin geneli böyle.

Köpeklerde ise tatlı yemenin tehlikeli sonuçları olabiliyor. “Bu iki evcil hayvanın arasında neden böylesine devasa bir fark var?” diye soracak olursanız, kedilerin tatlıların tadını almadığını söyleyebiliriz.

Kedilerin vücudunda bazı proteinler eksik.

Araştırmacılar; memeli grupları arasında sadece kedilerin (şimdilik bildiğimiz kadarıyla) vücudunda, tatlıları tatmasına yardımcı olan geni oluşturmak için gereken bazı proteinlerden yoksun olduğunu keşfetti.

İnsanlarda “tatlı” tatları tanımlamak için olan “tat tomurcuğu”, iki ayrı proteinden oluşuyor ve kediler bunlardan yalnızca birine sahip.

Bir kedi tatlı bir şey yediğinde, bir şeyin tadına bakmış oluyor ancak bu, bizim tatlı olarak düşündüğümüz şey değil. Yani bir puding tadı kediler için patates gibi olabilir.

Bu garip durum, kedilerin biyolojisine bakıldığında mantıklı.

Kediler, etçil hayvanlar. Biyolojileri, etleri işlemek için tasarlanmış. Kediler, fareleri ve böcekleri avlayabilir. Aslanlar ve kaplanlar gibi büyük kediler ise diğer hayvanları avlıyor. Yani meyve gibi besinlere yönelimleri olmuyor.

Biyolojik sistem, karbonhidratları (tatlılar) işleyemiyorsa onları tatmaya veya beğenmeye de ihtiyaç yok.

Zaten tatlı yeselerdi, bu epey sağlıksız olurdu. Karbonhidrat miktarı yüzünden muhtemelen obeziteye, diyabete ve diğer sağlık problemlerine yol açardı. Bu yüzden kediniz tatlıyı seviyorsa bile bu alışkanlığını geliştirmesine izin vermemeniz gerekiyor.

Ufak bir parantez açıp kedi mamalarındaki karbonhidrata da değinmekte fayda var.

Kediler, karbonhidratı işleyememelerine rağmen kedi mamalarında yüksek miktarlarda karbonhidrat bulunabiliyor.

Bu yüzden kediler için mama çıkarken düşük karbonhidratlı, bol proteinli (proteinin de fazlası zarar), az yağlı mamalar tercih etmeye özen gösterebilirsiniz. Hatta mamayla ilgili rehberimize buradan ulaşabilirsiniz:

Bazı kediler tatlı yemeyi sevebilir.

Kimi kediler dondurma, supangle, puding gibi tatlıları sevebilir. Bunun sebebi tatlıdan ziyade yağı tattıkları için onu yemek istemeleri olabilir.

Ayrıca içinde hayvansal protein (süt, krema, dondurma) gibi şeylere karşı güçlü koku yetenekleri olduğundan ilgi duyabilirler.

Hatta sebebi, sadece merak bile olabilir… Kedileri yakından tanıyorsanız ne kadar meraklı olduklarını zaten biliyorsunuzdur.

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