Kedilerin bizimle uyumayı tercih etmesinin ardında birden fazla sebep yatıyor. Kimi sebepler, içinizi yumuş yumuş edebilir…

Eğer yuvanızı bir kediyle paylaşıyorsanız kedinizin sizinle uyumayı ne kadar sevdiğini fark etmişsinizdir.

Kimi zaman başınızda, kimi zaman göğsünüzde, kimi zaman bacaklarınızın arasında yatarlar. Sahiden, neden bizimle uyumaktan bu kadar keyif alıyorlar?

İlk sebep, içgüdüsel.

Kediler küçük avcılar olsalar da, daha büyük hayvanlar tarafından avlanma riski altındadırlar. Bu nedenle dikkatli olmaları gerekir. Kediniz uyurken savunmasızdır ve bir avcı tarafından şüphesiz bir şekilde saldırıya uğrama riski en yüksektir.

Bir avcının gece saldırısı başlatması durumunda sizinle birlikte uyumak onlara güvenlik ve ekstra savunma sağlar. Size güvendikleri için sizinle yatarlar, tehlike olmadığınızı bilirler ve hatta ekstra bir güvenlik hissettirirsiniz.

Her ne kadar evlerimizin içinde kedileri avlayacak başka hayvanların olma ihtimali bulunmasa da içgüdüsel olarak kalmış bir şey işte…

Kediler, sıcağı sever.

Kedinizin her zaman, evdeki en sıcak bölgeyi bulduğuna çokça kez şahit olmuşsunuzdur. Kedilerin sıcaklık toleransı ve isteği, biz insanlardan çok daha fazla. Bu yüzden vücudumuzun sıcaklığı (özellikle başımız ve ayaklarımız), kedilere göre gece boyunca uyumak için harika bir yer…

Yine içgüdüsel bir alışkanlık olarak, bölge işaretliyor olabilirler.

Bölgesel yaşayan hayvanlar olan kediler, yatağı kendi bölgelerinin bir parçası olarak düşünebilir. Başlarını bir yerlere veya bir şeylere sürterek ve bir şeylerin üstünde yürüyerek kendi bölgelerini yaratırlar çünkü ayaklarında ve kafalarında, o bölgeyi kendi alanları olarak işaretleyen bezleri var.

Bu yüzden yatakta yürümek ve kafasını size sürtmek, bölge işaretlemenin bir yolu olabiliyor.

Sadece sizi seviyor olması bile büyük bir etken…

Kediler, onlara iyi baktığınızı bilir ve sizi iyi bir uyku arkadaşı olarak görebilir. Klişe bilgilerin aksine kediler, arkadaşlıktan hoşlanırlar (kendi şartlarına göre). Sevdikleri insanla etkileşim kurmak, hayatlarını zenginleştirmeye yardımcı olur. Kediniz sizinle uyuyorsa bu, dostluğunuzdan zevk aldıklarını ve sizinle zaman geçirmek istediklerini gösterir.

Kedilerle uyumanın avantajları:

Kediler memnun olduğunda genellikle mırlar. Bu sadece onların değil, sizin sağlığınız için de faydalı. Bir kedinin mırıltı sıklığı, kırık kemiklerin büyümesinin ve onarımının yanı sıra bağ ve kas hasarını da iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda ikinizin de rahatlamasına yardımcı olan harika bir ses…

Kedinizle uyumak onu sadece sıcak tutmakla kalmaz, sizi de sıcak tutar.

Bazen kedinizin ritmik nefes almasını dinlemek, bir vantilatör veya white noise (beyaz gürültü) ile uyumaktan bile daha etkilidir. Rahatlamanıza ve daha hızlı bir şekilde derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.

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