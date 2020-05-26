Kendi Akıllı Telefon Markasını Kuran İlk Afro-Amerikan Kadın

Amerikalı bir teknoloji girişimcisi olan henüz 25 yaşında olan Chaymeriyia Moncrief’in 2018 yılında kurduğu telekomünikasyon servis sağlayıcısı Tesix Wireless Network, sadece iki yıl gibi bir sürede 10 milyon doların üzerinde bir değere ulaşmış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Alabama eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki kadın girişimci Chaymeriyia Moncrief, 2018 yılında Tesix Wireless Network adında bir telekomünikasyon servis sağlayıcısı şirketi kurdu. Kısa sürede önemli başarılar yakalayan Moncrief, daha yolun başında 4.4 milyon dolarlık bir teklif almasına rağmen firmayı satmadı.

2019 yılını 10 milyon doların üzerinde bir piyasa değeri ile kapatan Alabama merkezli Tesix Wireless Network şirketi, şimdi gözünü akıllı telefon ve elektronik ürün pazarına dikti. Kendi akıllı telefon modelini geliştiren ilk Afro-Amerikalı kadın olmayı kafasına koyan Moncrief, bu hayaline de resmen kavuştu.

Akıllı telefonları ve diğer elektronik cihazları NSPRE (Inspire) Electronics markası altında toplayan şirket, Yaklaşık iki yıllık planlamadan sonra, ilk telefonu NSPRE NX Pro’yu resmi olarak üretmeye başladı. Şirket şimdi de, NX Pro'nun gelişmiş versiyonu NX Pro Plus’ı gün yüzüne çıkardı.

Yalnızca 300 adet üretilen akıllı telefon, 215,99 dolar fiyat etiketi ile bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Teslimatların şimdilik ABD, Afrika, Kanada ve Meksika ile sınırlı olacağını açıklayan marka, tedarik ağını gelecekte daha da genişletmeyi umuyor. NSPRE ayrıca bu sonbaharda iki yeni tüketici elektroniği ürünü daha piyasaya süreceğini açıkladı.

NSPRE NX Pro Plus tasarımı

Peki, sınırlı sayıda üretilen NSPRE NX Pro Plus kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Son derece şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, 1080x2340 çözünürlük sunan 6.5 inç Full HD+ bir ekran ile geliyor. Yüzde 91 ekran/kasa oranı ile etkileyici bir görüntü deneyimi vadeden NSPRE NX Pro Plus, arka tarafta Yapay Zeka (AI) destekli üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

16 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan kurulum, NSPRE NX Pro Plus’ın en güçlü yanlarından biri. Sekiz çekirdekli Unisoc SC9863 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefon, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan NSPRE NX Pro Plus, 4.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. Hem yüz tanıma hem de parmak izi teknolojisine sahip olan cihaz, ön sipariş seçeneğini kullanan müşterilere 30 Ağustos’ta teslim edecek.