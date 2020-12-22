KFConsole'un Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı

İlk olarak bu sene yaz aylarında duyurulan KFConsole, bu sefer biraz daha detaylı bilgilerle ortaya çıktı. Konsol, tıpkı duyurusunun yapıldığı gibi KFC Gaming Twitter hesabından tanıtıldı.

Sizlere bu senenin haziran ayında aktardığımız bir haberimizde, KFC'nin KFConsole adını verdiği bir konsolun duyurusunu yaptığından bahsetmiştik. KFC Gaming (@kfcgaming) Twitter hesabından "oyunculuğun geleceği burada" başlığıyla bir video yayınlanmıştı.

Oyunculuğun geleceği en sonunda ortaya çıktı. Cooler Master ortaklığıyla geliştirilen KFConsole, oyun oynarken tavuk yiyorsanız bu konudaki "büyük bir sorununuzu" çözüme kavuşturacak. KFConsole ile birlikte oyun oynarken yediğiniz tavuklar artık soğumayacak.

KFConsole ortaya çıktı

KFConsole'da PlayStation 5 ve Xbox Series X'in aksine oyun oynarken yediğiniz tavuklarınız soğumayacak ki bu konuda konsol sahiplerinin böyle bir isteği olduğunu da pek sanmıyoruz. Konsolda yer alan soğutma sistemi sayesinde tavuk haznesi sıcak kalırken donanım ise soğuk kalıyor.

Ayrıca spesifik olarak donanımların birimleri belirtilmese de bazı özellikleri de açıklanmış durumda. Buna göre konsolun içerisinde Intel'in üst segment bir CPU'su, ASUS'un GPU'su bulunuyor. Bunlara ek olarak Seagate'ten iki adet NVMe 1 TB SSD de bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak KFConsole'da VR (sanal gerçeklik), ışın izleme, 4K çözünürlük, 240 FPS ekran tazeleme desteği de bulunuyor. Tüm bunlar tıpkı bize olduğu gibi size de hâlâ şaka gibi geliyorsa konsol için açılmış bir internet sitesi olduğundan da bahsedelim. İnternet sitesi, PC donanımı üreticisi Cooler Master'ın internet sitesiyle bağlantılı. Sitenin en alt kısmında da KFC Gaming, Cooler Master, ASUS, Intel ve Seagate'in logoları bulunuyor.

Şu an için konsolun ne zaman çıkacağına dair net bir tarih açıklanmış değil. Ayrıca donanım özelliklerinin de net olarak belirtilmediğinden bahsetmiştik. Böyle bir konsolun gerçekten çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.