Kılık Değiştirip Kadın CS:GO Turnuvasına Katılan Adam

Lenovo'nun sadece kadın oyuncular için düzenlediği bir Counter-Strike: Global Offensive turnuvasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir erkek oyuncu, taktığı peruk ve maskeyle kadın kılığına girip turnuvaya katıldı. Katılımcıları kandırabileceğini düşünen oyuncu, turnuva sırasında kendini ele verdi.

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), her yıl onlarca turnuvaya ev sahipliği yapan ve hem e-sporculara hem de amatör oyunlara benzersiz saatler yaşatan bir oyun. Şimdiyse CS:GO, daha önce belki de hiç görülmemiş bir olaya sahne oldu.

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Lenovo, geçtiğimiz günlerde yeni bir CS:GO turnuvası başlattı. Bu turnuva, sadece kadın oyuncuların katılabildiği ve birinciye 600, toplamda ise 1.000 dolarlık ödülün dağıtılacağı bir etkinlik olarak planlanmıştı. Ancak tutkulu bir erkek CS:GO oyuncusu, kılık değiştirerek turnuvaya katıldı. Taktığı maske ile de yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, yakayı ele vermekten kurtulamadı.

Lenovo'nun kadın oyuncular için düzenlediği turnuva online olarak düzenlenecekti. Yani oyunseverler, bu turnuvaya evlerinden bağlanacaklardı. Hal böyle olunca da Lenovo, kimlik sahtekarlığının önüne geçebilmek için turnuvaya katılacak adaylarla video görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ayrıca turnuvaya katılacak tüm oyuncular turnuvadan 15 dakika önce yine görüntülü olarak yetkililerle görüşeceklerdi. Ancak tüm bu önlemler, bir oyuncunun kılık değiştirmesini engellemedi.

Kılık değiştirerek kadınlara özel turnuvaya katılan erkek oyuncu

Yukarıdaki görüntüde kendisini görmekte olduğunuz hileci oyunsever, kafasına geçirdiği peruk ve ağzındaki maske ile yetkilileri atlatacağını düşünüyordu. Aslına bakacak olursak ilk etapta başarılı da olmuştu ancak işler sonradan sarpa sardı. Kılık değiştirerek turnuvaya katılan oyuncu, tuhaf görünüşüyle turnuvayı izleyen CS:GO hayranlarının gözünde kaçmadı ve Twitter, adeta bu oyuncu ile çalkalandı. Hileci oyuncu, elinden gelen her şeyi yapsa da yakayı ele verdi.

Benzerine bir daha kolay kolay denk gelemeyeceğimiz bu olayla ilgili Lenovo cephesinden bir açıklama gelmedi. Oyuncunun sadece turnuvadan men mi edileceği yoksa daha ağır yaptırımlarla bu hileciliğin engellenmeye mi çalışacağını ancak zaman gösterecek. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Lenovo'nun yerinde olsaydınız bu oyuncuya nasıl bir ceza verirdiniz?