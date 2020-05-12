"CS:GO'ya Birkaç Gün İçinde Source 2 Geliyor"

Popüler oyun geliştiricisi Valve’ın Source 2 oyun motorunu 18 Mayıs’ta CS:GO’ya getirmesi bekleniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir iddiayla oyun motorunun CS:GO’ya çok daha erken bir tarihte geleceği, ama oyuncuların beklentilerini karşılamayacağı öne sürüldü.

Dünyanın en büyük video oyun geliştiricilerinden Valve, yeni oyun motoru olan Source 2’yi 2015 yılında duyurmuştu. Valve’ın yeni oyun motoru, duyurulmasından kısa bir süre sonra da Dota 2’de kullanılmaya başlanmıştı.

Oyun motorunun Dota 2’de kullanılmaya başlanması ile beraber Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları, CS:GO’ya da aynı oyun motorunun geleceği günü beklemeye başlamışlardı. Ancak bu bekleyiş, aradan geçen 5 yıla rağmen henüz bitmiş değil.

Source 2’nin 18 Mayıs’ta CS:GO’ya geleceği iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde Çin’in sosyal medya ağı olan Weibo’da ortaya çıkan bir iddiayla Source 2’nin 18 Mayıs’ta CS:GO’ya geleceği öne sürülmüştü. Son dönemde Source 2'nin CS:GO'ya geleceği sıklıkla konuşulduğundan bu iddianın gerçek olabilme ihtimali yüksek görülmüştü.

Valve News Network YouTube kanalının kurucusu VNN Tyler, son videosunda Source 2’nin CS:GO’ya gelişi ile ilgili elde ettiği yeni bilgileri açıkladı. Tyler, Source 2’nin CS:GO’ya geliş tarihinin beklenenden çok daha erken olacağını söylerken, oyun motorunun oyuna getireceklerinin oyuncuların beklentilerini karşılamayacağını söyledi.

VNN Tyler, Source 2 güncellemesinin ardından CS:GO’daki grafiklerin beklenenin aksine çok da değişmeyeceğini söyledi. Tyler, yükseltmeden sonra oyunun grafiklerinin yüzde 95 oranında aynı kalacağını, Dust 2 gibi haritalarda bir grafik güncellemesi olmamasının yanında oyuncuların beklediği gibi Dust 3 gibi haritaların da olmayacağını sözlerine ekledi.

Ünlü YouTuber, Source 2’ye geçişin harita oluşturucular için ise faydalı olacağını belirtti. Açıklamalara göre oyunun popüler harita oluşturucuları FMPONE ve ZooL, yeni oyun motoru ile daha iyi haritalar sunabilecekler.

Source 2’nin CS:GO’ya gelmesinin ardından Dota 2’de olduğu gibi önce bir açık beta sürümünün olacağı, açık beta sürümünün bütün oyunculara ulaşmasının ise aylar süreceği iddia edildi.

VNN Tyler’ın CS:GO’ya gelecek Source 2 oyun motoru ile ilgili öne sürdüğü en önemli iddia, oyun motorunun geliş tarihi ile ilgili. Güvenilir kaynaklardan bilgi aldığını söyleyen Tyler, birkaç gün içinde Source 2’nin CS:GO’ya resmen geleceğini söyledi. İddialar, Source 2 için heyecanlanan CS:GO oyuncularını hem mutlu hem de mutsuz edecek gibi görünüyor.