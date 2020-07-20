Köpeklerin Yön Bulmadaki İlginç Bir Yeteneği Keşfedildi

İnsanların sadık dostu köpeklerin yön bulma konusunda oldukça ilginç bir yeteneğe sahip olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre köpekler, Dünya'nın manyetik alanını yön yardımı olarak kullanıyor.

Czech University of Life Sciences, Virginia Tech ve Barry University araştırmacıları, gerçekleştirdikleri bir çalışmada, insanların sadık dostları köpeklerin Dünya'nın manyetik alanını yön yardımı olarak kullandığına dair kanıtlar bulundu.

Daha öncesinde yapılan bir araştırmada da köpeklerin işedikleri sırada kendilerini kuzey güney pozisyonuna göre doğrultmaya meyilli oldukları bulunmuştu ki bu da köpeklerin Dünya'nın manyetik alanını hissedebilme yeteneğine sahip olduğunu göstermişti. Yapılan yeni çalışmada ise araştırmacılar, köpeklerde manyetik alan hissi ve bunu yön bulmada kullanıp kullanmadıklarını bulmak için bu iki araştırmayı birleştirdi.

Köpekler üzerinde yapılan çalışmalar

Gerçekleştirilen bu iki çalışma aslında birbirine oldukça benzer. Her iki çalışmada da birden çok köpeğe GPS sensörleri bağlandı, doğal ortamlarına götürülerek koşmaları için salıverildi. Tüm çalışmalarda köpekler, kendilerini salan kişiye geri döndü. Bu iki çalışma arasındaki tek fark ise köpeklerin sayılarıydı. İlk çalışmada toplamda dört, ikinci çalışmada ise 27 köpek yer aldı.

Köpeklerin aldığı yön çalışmasında araştırmacılar, köpeklerin giderken ve gelirken iki dönüş türünden bir tanesini kullandıklarını buldu. Bu yöntemlerden ilkine takip adı veriliyor. Adından da anlaşılabileceği gibi köpekler, geri dönüşlerinde salındıkları zaman kullandıkları rotayı kullanıyor ve muhtemelen burunlarını kullanarak bunu gerçekleştiriyor.

Araştırmacılar, köpekler tarafından kullanılan ikinci dönüş türüne ise keşif adını verdi. Yine adından da anlaşılabileceği gibi köpekler, bu yöntemde salındıkları yolu değil farklı bir rotayı kullanarak geri dönüyor. Araştırmacılar, ayrıca geri dönüşte keşif türünü kullanan köpeklerin büyük bir kısmının garip davranışlar sergilediğini gördü. Köpekler, başladıkları noktaya dönmeden önce kuzey-güney yönünde 20 metrelik koşular yapıyorlardı. Bu davranışı sergilemeleri, köpeklerin yönlerini bulmalarına yardımcı oluyordu.

Araştırmacılar, kuzey-güney yönünde yapılan bu koşunun köpeklerin kendilerini alışkın olmadıkları alışmak için manyetik alanı kullandıklarının bir kanıtı olduğunu ifade etti. Bu yöntem, evlerine geri dönüş yolunu bulmalarına yardımcı oluyor.