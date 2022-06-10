'Ne Kötü Telefondu ya!' Dediğimiz Akıllı Telefon Modelleri

Bu içeriğimizde büyük umutlarla piyasaya sürülen fakat kullanıcıların 'felaket' şeklinde nitelendirdiği akıllı telefonları derledik. Listemizde akıllı telefon pazarına etkileyici bir giriş yapmayı başaramayan 'yeni' firmalardan akıllı telefon devlerine birçok marka bulunuyor.

Akıllı telefon pazarında şirketlerin özgün olma çabası içinde yeni şeyler denediklerini görüyoruz. Bu hem rekabeti alevlendiriyor hem de kullanıcıların zaman içinde daha gelişmiş özelliklere erişimini mümkün kılıyor. Özellikle sektörde yerini belli eden dev şirketlerin bu konuda öncü olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat her çabanın ürünü maalesef pozitif bir sona ulaşamıyor. Üretim aşamasında işlevsel görünen bazı özellikler kullanıcı tarafında karşılık bulamıyor ve sonuç olarak hem şirket maddi ve manevi olarak zarar ediyor hem de kullanıcılar söz konusu beğenilmeyen özelliği sunan cihazları kötü olarak hatırlıyor. Şimdi bu cihazlardan bazılarına birlikte bakalım.

Samsung'un Çok Sevilen Note serisi, Galaxy Note 7 ile acılı bir darbe aldı. Kullanıcılar, bu modellerin patladığına o kadar çok şahit oldu ki sonrasında donanım özelliklerine bakma gereği bile duymadılar:

Samsung Galaxy Grand modeli, çok iddialı bir cihaz olmamış olsa da kutusundan çıktığı gibi arayüzde takılmalarla karşı karşıya bırakması, kullanıcıların cihazı kötü hatırlamasına sebep oldu. Fakat bunun, çıktığı dönemde aynı marka cihazların genelinde görüldüğünü unutmamak gerek

En son Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri şüphesiz başarılı modeller ve bu sebeple de oldukça iyi hatırlanacaklar. Fakat ilk nesil için aynısını söyleyemeyeceğiz:

LG, çıkardığı çoğu modelde kullanıcıları ikiye ayırdı. G3 için teoride iyi denilse de kronik sorunlar yüzünden kullanıcıları fazlaca üzmüştü:

LG G4 modeli G3'ün üzerine oldukça fazla koymuş, ekranı ve kamerasıyla kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Fakat bazı modellerde parçaların birbirine uyumu ve G3'den gelip devam eden kronik sorunlar, bu modelin de çoğunluk tarafından kötü hatırlanmasına sebep oldu. İki modelin en büyük ortak problemi 'anakart' yanmasıydı.

Kullanıcılar LG'nin birçok farklı şey deneme fikrine hep sıcak baktı. Fakat aynı zamanda G5 modeli, bu kullanıcılar için denenen şeylerin başarısız bir birleşimi olarak akıllarda kaldı.

Pek de sevilmeyen malzeme kalitesi ve Touch ID'den mahrum kalmasıyla Apple'ın ilk ve son ucuza iPhone satma denemesi olarak tarihe geçen iPhone 5C:

Hâlâ iPhone 6 ailesini kullananların olduğunu biliyoruz ve dayanıklılığı bizleri bile şaşırtıyor. Fakat maalesef telefonların bükülme sorunu, çoğu kullanıcıyı bıktırmıştı. Başlıca bu sebeple, eski model Apple telefon almayı düşünenler, bakmaya iPhone 7'den başlıyor.

Windows işletim sistemli Lumia modellerinin, yeni kullanıcıların arayüze alışırken çektiği zorluklar nedeniyle kötü hatırlandığını düşünürüz. Fakat bundan çok daha kritik olan 'uygulama eksiği' problemi asıl sebepti diyebiliriz.

NOKIA 5800 XpressMusic modeli, arayüzündeki ve dokunmatiğindeki sıkıntılarla kullanıcılardan fazlaca şikayet toplamıştı. Üzerinde hâlâ tartışmalar dönüyor olsa da bir nesli adeta delirten bir model olduğu kesin

Listemizdeki modellerin herkes tarafından kötü bilinmediğini belirtelim. Ek olarak bahsettiğimiz problemleri herkesin görmediği de bir gerçek. Sizin bu cihazlar hakkındaki düşünceleriniz neler? Varsa hatırladığınız kötü telefonlarla birlikte, düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.