Mersin merkezli dört ilde gerçekleştirilen şafak operasyonunda sosyal medyada garanti bahis kuponu ve kripto para dolandırıcılığı yapan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 23 kişiyi 170 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Pek çok kişinin kolay yoldan para kazanma hayalleri, dolandırıcılar tarafından sık sık kötüye kullanılmaya devam ediyor. Kazanç garantili uygulamalar, VIP gruplar, garantili bahis kuponları gibi pek çok yöntemle bu kişilerden para toplayan dolandırıcılar, düzenlenen operasyonlarla yakalanıyorlar. Bugün, bu tür dolandırıcılar arasına 19 kişi daha katıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden “kripto para yatırımı” ve “garantili bahis kuponu” vaatleriyle vatandaşları dolandıran bir ekibi yakaladı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye Mersin, Batman, Adana ve Hatay’da şafak operasyonu düzenlendi.

23 kişi 170 bin TL dolandırıldı

Dört ilde düzenlenen operasyonlarla yakalanan 19 şüphelinin Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul ve Samsun’da yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin TL dolandırdığı ortaya kondu. Çalışmalar, bu kişilerin haksız kazanç sağlamalarının ileri sürülmesiyle başladı.

Türkiye’de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu yöntemini kullanarak dolandırıcılık yapanlara daha önce de operasyonlar düzenlenmişti. Son olarak eylül ayında Antalya merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmış, 95 kişinin yaklaşık 2 milyon TL dolandırıldığı açıklanmıştı.