Lamborghini Huracan Spyder'ın Pisti Ağlatan Hız Testi (Video)

İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini’nin dillere destan spor aracı Huracan Spyder, Florida'da bulunan bir uzay üssünde gerçekleştirilen hız testinde, 58 saniyede 315 km/s hıza ulaşmayı başardı.

Olağanüstü güçteki spor otomobilleri ile gerçekleştirdiği azami hız testleriyle bilinen Johnny Bohmer Proving Grounds YouTube kanalı, bu kez Lamborghini Huracan Spyder’ı terletti. Test için Florida'da bulunan 5.1 kilometre uzunluğundaki bir uzay üssünü kullanan ekip, tabiri caizse pistin tozunu attırdı.

Ekip, deniz seviyesinin biraz üstünde, son derece düz olan bu pistin 4.3 kilometresini kullanıyor. Hava sıcaklığının ve rüzgar hızının uygun koşullarda olmasını değerlendiren ekip, 160 km/s hıza 9, 315 km/sa hıza ise 58 saniyede ulaştı. Videoda, aracın bu hıza ulaşmak için pistin 3.7 kilometresini kullandığını görülüyor.

Stok RWD Huracán Spyder, V10 motoru sayesinde 571 beygir gücü üretebiliyor. Johnny Bohmer Proving Grounds’ın paylaştığı videoda, otomobilin 305 km/s hıza etkileyici bir şekilde tırmandığını görüyoruz. Saatte 315 kilometre hızı gördükten sonra yavaşlayan Huracán Spyder, kesinlikle daha yüksek hızlara çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi araçta 571 beygir gücünde bir motor bulunuyor. Bu da, Huracán Spyder’ın 322 km/s hıza çıkabileceği anlamına geliyor; ancak hız testlerinde tek kriter aracın performansı olmuyor. Sıcaklık, rüzgar, lokasyon ve benzeri atmosferik koşullar, testleri etkileyebiliyor.

Lamborghini Huracan Spyder’ın hız testi videosu