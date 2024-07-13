Herhangi bir otoyolda giderken yola dağılmış lastik parçalarını görmek pek de alışılmadık bir durum değildir. Ancak lastiklerin patlamasıyla, lastik parçalarını yaz aylarında daha sık gördüğümüzü fark ettiniz mi?

Mayıs’tan Ekim’e kadar olan zaman dilimi, âdeta patlama sezonu olarak bilinir. Özellikle yılın o zamanlarında bakımı biraz olsun gecikmiş lastikler, intihar eder.

Peki lastikler neden yaz aylarında daha çok patlar?

Lastiklerin hiç beklenmedik bir anda patlamasının sebeplerinden biri, yeterince şişirilmemeleridir.

Öyle ki gerektiği kadar şişirilmemiş lastiklerle araç kullanmak, lastiklerin aşırı ısınmasına ve özellikle yol sıcaklıkları aşırı yüksek olduğunda patlama olasılığının artmasına sebep olabilir.

Lastiklerin yeterince şişirilmemesi sebebiyle karşılaşılan patlamalara elbette yılın her dönemde rastlanabilir fakat özellikle yaz aylarında, lastiklerin kazalara daha yakın olmasının nedeni sıcaklık ve yetersiz hava basıncıdır.

Bir araç yolda giderken lastiklerin yan duvarları esner, eğilir ve asfaltı kavrar.

Tüm bunlar da ısı yaratır. Eğer lastik basıncı doğruysa o zaman oluşan ısı minimumdur. Fakat lastik basıncı düşükse o zaman yan duvarlar çok daha fazla esnemek ve çok daha fazla ısı yaratmak zorundadır.

Üzerine güneşin sıcaklığı da eklenince yeterince şişirilmemiş bir lastiğin bağlarının bozulması ve patlaması kaçınılmaz olur.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için ise lastikleri, aracın kullanım kılavuzunda bulunan lastik bilgi etiketinde belirtilen ayara göre şişirebilirsiniz.

Ayrıca lastikleri aylık olarak kontrol ettirmek ve eğer basıncı düşükse bir basınç ölçer satın alarak bunu dengelemek faydalı olacaktır.

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