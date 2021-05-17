Le Mans Serisinde Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç Podyuma Çıktı

Avrupa Le Mans serisinin ikinci etabı Red Bull Ring'de gerçekleştirildi. Türk yarışçılar Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, kendi kategorilerinde podyuma çıkmayı başararak göğsümüzü kabarttı.

Son yıllarda ülkemizde motor sporlarına olan ilgi gittikçe artıyor. Bu ilginin nedenlerinden biri de genç Türk pilotların son dönemde göstermiş olduğu başarılar. Farklı serilerde genç pilotlarımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

23 yaşındaki Türk yarışçı Cem Bölükbaşı LMP3 kategorisinde ikinci sırayı alarak podyuma çıkarken, LMP2 Pro/Am kategorisinde ise Salih Yoluç'un da dahil olduğu Racing Team Turkey yarışı ikinci tamamladı. Yoluç, genel klasmanda dördüncü sırayı aldı.

Türk yarışçılar podyumda

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Avrupa Le Mans serisinin ikinci yarışında Red Bull Ring'de piste çıkan Cem Bölükbaşı, LMP3 sınıfında Eurointernational takımı ile ikinci oldu. Yarışı liderin yalnızca 0,117 saniye gerisinde tamamlayan Bölükbaşı, bu kategoride ilk kez podyuma çıkmayı başardı.

Yarışta ikinci sırayı alan ve podyuma çıkan Cem Bölükbaşı, Juventus forması giyen ve kendisine sponsor olan milli futbolcumuz Melih Demiral'ın markası Team Demiral t-shirti ve Türk bayrağı ile poz verdi. Bölükbaşı sosyal medya paylaşımında "Evet, evet, evet! İnanılmaz bir yarıştı, 2 saat aralıksız sürmeyi ilk defa tecrübeledim ve her saniyesi ayrı zevkliydi. Sadece 0,1 saniye farkla 2. olduk, ilk Le Mans Avrupa Şampiyonası yarışımda podyuma çıktım. Bu haftasonunu mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler" dedi.

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LMP2 Pro/Am kategorisinde ise Racing Team Turkey başarılı bir performans sergiledi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Salih Yoluç'un ekibi bu etapta ikinci sırayı alırken genel klasmanda ise dördüncü sırada yer aldı.

Salih Yoluç, podyum görüntülerini paylaştığı gönderisinde "Redbull Ring’de genel klasmanda 4, Pro/Am’de 2. sırada bitirdik. Klasik safety car zamanlaması yüzünden 1 tur kaybettik ve genel klasman galibiyeti icin savaşma şansini kaçırdık. Bütün takım harika bir iş çıkardı ve herkes elinden gelenin en iyisini yapti ve herkes gücümüzü gördü. Yolumuz açık" ifadelerini kullandı.