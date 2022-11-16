League of Legends 12.22 Güncellemesi Yayınlandı

League of Legends'ın merakla beklenen büyük 12.22 yaması en sonunda geldi. Riot Games, oyunda yapılan değişiklikleri listeleyen yama notlarını paylaşıldı. İşte oyuna gelecek tüm değişiklikler ve yenilikler...

Geçtiğimiz günlerde tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası finallerinden birisini yaşayan League of Legends, güncellemelerle birlikte yeni içeriklere ve değişikliklere kavuşmaya devam ediyor. Bugün, oyuncuların merakla beklediği yeni 12.22 yaması, nihayet yayınlandı.

Riot Games, LoL 12.22 yamasıyla birlikte oyunda birçok önemli değişiklik yaptı. Gelecek yeniliklerin en başını ise yeni ve geliştirilmiş eşyalar taşıyor. Bununla birlikte birçok eşyada düzenlemeler yapıldı, üç şampiyon güçlendirildi.

League of Legends 12.22 yama notları:

Kimya Ejderi geri dönüyor!

Kimya Ejderi: Kimya Ejderi yarı canın altına düştüğünde %33 Hasar Direnci kazanır ve %50 daha fazla hasar verir. Bu ejder her saldırısında toplam saldırı gücünün %100'üne + hedefinin canının %4'üne eşdeğer miktarda fiziksel hasar verir.

Kimya Güçlendirmesi: Takımınız bir Kimya Ejderi'ni katlettiğinde %5 Sıvışma ve %5 İyileştirme ve Kalkan Gücü sağlayan güçlendirme kazanır. Bu güçlendirme birikebilir.

Kimya Ruhu: Kimya Ruhu'nu kazanırsanız canı %50'nin altına düşen oyunculara %10 Hasar Direnci ve %10 Hasar Artışı sağlayan bir güçlendirme elde edersiniz.

Kimya Vadisi:

Takviye Eriği: Can Erikleri, Takviye Eriklerine dönüşüyor. Artık bunları tüketen oyuncular yavaşlamıyor ve her zamanki iyileştirmenin yanı sıra biraz ilave kalkan da kazanıyor.

Saçartohum: Saçartohumlar patladıklarında artık menzillerindeki birimleri iki kat uzağa savuruyor.

Alazışık Çiçeği: Keşif Çiçeği, Alazışık Çiçeği'ne dönüşerek kırıldığında çevresindeki küçük bölgeyi ve kırıldığı yönün tersinde çıkan koni şeklindeki alanı açığa çıkarıyor. Ayrıca işaretlenen takım arkadaşları o yöne doğru ilerlerlerken kısa süreliğine hareket hızı kazanıyor ve açığa çıkarılan rakip totemlerinin canı 1'e iniyor.

2. Seri Ebediler geliyor!

2. Seri Ebedilerle birlikte birkaç değişiklik de geliyor. Oyuncular artık bir şampiyonun 2. Seri dönüm noktalarının 15'ini tamamladığında şampiyonun ustalık ifadesinde üçüncü bir çizgi kazanıyor. Ayrıca Başlangıç Serisi ve 1. Seri dahil olmak üzere tüm serilerdeki dönüm noktası gereksinimlerini de kişisel rekorlarınızı daha çabuk kırmanıza imkân tanıyacak şekilde düzenlenecek.

Koridorlarda değişiklikler yapılıyor:

Orta Koridor Altını Değişiklikleri: 14. dakikadan önce biçilen tüm orta koridor minyonları artık 1 Altın daha az kazandırıyor (önceden yalnızca topçu minyonlar daha az kazandırıyordu ancak aradaki fark 10 Altındı).

Minyonlardan Kazanılan Deneyim: Minyonlar artık üst koridor şampiyonlarına %2,15 İlave Deneyim kazandırıyor. Minyon deneyimi birden fazla şampiyon tarafından bölüşülmesi halinde aynı kalıyor.

Yeni iletişim araçları geliyor:

Genişletilmiş taktik çarkı:

Geri Dönen Sinyaller (saat yönünde): Geri Çekil (eskiden Tehlike sinyaliydi), Yoldayım, Yardım Et, Rakip Kayboldu

Geri Çekil (eskiden Tehlike sinyaliydi), Yoldayım, Yardım Et, Rakip Kayboldu Yeni Sinyaller (saat yönünde): İttir, Saldır, Savun, Yemle

Yeni kostümler:

Uzayın Ritmi Nami

Uzayın Ritmi Gragas

Uzayın Ritmi Lissandra

Uzayın Ritmi Ornn

Uzayın Ritmi Teemo

Uzayın Ritmi Twisted Fate

Uzayın Ritmi Taric

Prestij Uzayın Ritmi Nami

Şanlı Sejuani

Eşyalarda yapılacak düzenlemeler ve yeni eşyalar:

Şahbaz Jak’Sho

Altın bedeli: 3000

Can: 400

Zırh: 30

Büyü direnci: 30

Yetenek hızı: 20

Pasif - Hiçlikdoğan direnci: Şampiyonlarla çatışmada geçirdiğiniz her saniye başına 2 Zırh ve Büyü Direnci sağlayan bir yük kazanırsınız. En fazla 8 yük birikebilir. Azami yüke ulaştığınızda güçlenerek anında etrafınızdaki her rakipten kendi azami canınızın %3'üne eşdeğer miktarda can sömürürsünüz (minyon ve canavarlar için bu oran azalarak %30 olur) ve zırh ve büyü direnciniz çatışma sona erene dek %10 artar.

İhtişamlı pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Zırh ve 5 Büyü Direnci sağlar.

Meçhul Parazit

Can: 550

Zırh: 40

Büyü Direnci: 40

Yetenek Hızı: 25

Pasif - Hiçlikdoğan Direnci: pasifi temel haliyle aynı.

Erdem Işığı

Altın Bedeli: 3000

Can: 400

Zırh: 30

Büyü Direnci: 30

Yetenek Hızı: 20

Pasif - Kılavuz Işık: Ultinizi kullandığınızda sınırları aşarak azami canınızı 9 saniyeliğine %10 arttırırsınız. Sınırları aşmışken 1200 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınızla birlikte 15 Temel Yetenek Hızı kazanırsınız. Ayrıca 3 saniyede bir azami canınızın %1'ini yenilersiniz. Bu oran ilgili şampiyonun eksik canına bağlı olarak en fazla %100 artabilir (60 saniye bekleme süresi).

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 100 Can sağlar.

Sönmez Şafak

Can: 550

Zırh: 40

Büyü Direnci: 40

Yetenek Hızı: 25

Pasif - Kılavuz Işık: Pasifi temel haliyle aynı.

Çelikyürek

Altın Bedeli: 3200

Can: 800

Can Yenilenmesi: %200

Yetenek Hızı: 20

Pasif - Devasa Tüketim: Bir şampiyonun 700 birim yakınındayken 3 saniyeliğine yoğunlaşarak güçlü bir saldırı yaparsınız. Bu saldırı 125 + azami canınızın %6'sına eşdeğer miktarda ilave fiziksel hasar verir ve bu miktarın %10'unu size kalıcı azami can olarak kazandırır (hedef başına 30 saniye bekleme süresi).

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara %1 İlave Can ve %6 Boyut Artışı sağlar.

Leviathan

Can: 1050

Can Yenilenmesi: %300

Yetenek Hızı: 25

Pasif - Devasa Tüketim: Pasifi temel haliyle aynı.

Buzdoğan Eldiven (Eski adı: Buzateşi Eldiven)

Altın Bedeli: 2800 ⇒ 3000

Can: 450 ⇒ 400

Zırh: 25 ⇒ 50

Büyü Direnci: 25 ⇒ 0

Yetenek Hızı: 20 (değişmedi)

Pasif - Büyülükılıç: Bir yetenek kullandıktan sonraki saldırınız güçlenerek taban saldırı gücünüzün %100'üne eşdeğer miktarda fazladan fiziksel hasar verir ve 2,5 saniyeliğine bir buz alanı oluşturur. Alandan geçen rakipler %15 + %0,004 İlave Can oranında yavaşlar (bu etki menzilli şampiyonlar için yarıya düşer). Ana hedefiniz 2,5 saniyeliğine sakatlanarak %100 daha fazla yavaşlar ve size %10 daha az hasar verir (1,5 saniye bekleme süresi).

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 50 Can, %5 Sıvışma ve %5 Yavaşlatma Direnci sağlar.

Donmuş Yumruk (Buzdoğan Eldiven'in Ornn tarafından güçlendirilmiş hali)

Can: 550

Zırh: 70

Yetenek Hızı: 25

Pasif - Büyülükılıç: Pasifi temel haliyle aynı.

Asırlık Sopa

Altın Bedeli: 3200

Yetenek Gücü: 60

Can: 300

Mana: 400

Pasif: Bu eşya her dakika 20 Can, 20 Mana ve 4 Yetenek Gücü kazanır. Bu etki 10 defaya kadar birikerek toplamda 200 Can, 200 Mana ve 40 Yetenek Gücü sağlar. Azami yüke ulaştığınızda bir seviye atlarsınız ve Antik Dönüşüm'ün tüm etkileri %50 artar. (Not: Seviyeniz 18'i aşamaz.)

Özel Pasif - Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir. Bu şekilde yenilenen her 250 Can ve Mana başına 2 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %25 Hareket Hızı kazanırsınız.

İhtişamlı Pasif: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı sağlar.

Mutlak Ahenk

Yetenek Gücü: 80

Can: 450

Mana: 550

Pasif/Özel Pasif - Antik Dönüşüm: Pasifleri temel haliyle aynı.

Antik Dönüştürücü

Altın Bedeli: 1100

Can: 225

Mana: 300

Özel Pasif - Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir.

Cehennem Maskesi

Altın Bedeli: 2700 ⇒ 3000

Can: 450 ⇒ 500

Mana: 0 ⇒ 300

Büyü Direnci: 35 ⇒ 40

Yetenek Hızı: 10 (Değişmedi)

Yenipasif - Antik Dönüşüm: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir.

Pasif - Tuz Buz Et: Yakınınızdaki rakip şampiyonları lanetler ve onların büyü direncini 5 (+%1,2 İlave Can) azaltırsınız (en fazla 25). Lanetlenen her rakip başına 9 Büyü Direnci kazanırsınız.

Randuin’in Alameti

Altın Bedeli: 2700 ⇒ 3000

Can: 250 ⇒ 400

Zırh: 90 ⇒ 60

Yetenek Hızı: 10 ⇒ 0

Yeniaktif - Boyun Eğdir: Yakınınızdaki rakipleri 2 saniyeliğine %55 yavaşlatır (60 saniye bekleme süresi).

Yenipasif - Kritik Vuruş Direnci: Kritik vuruşlardan %20 daha az hasar alırsınız.

Pasif - Kaya Gibi: Saldırılardan aldığınız hasarı 5 (+ %0,35 Azami Can) azaltır. Azaltma etkisi saldırı hasarının %40'ıyla sınırlıdır.

Günateşi Kalkanı

Eşya Aşaması: İhtişamlı ⇒ Efsanevi

Altın Bedeli: 3200 ⇒ 2800

Can: 450 ⇒ 400

Zırh: 35 ⇒ 50

Büyü Direnci: 35 ⇒ 0

Yetenek Hızı: 20 ⇒ 0

Alevli Dokunuş pasifi kaldırıldı.

Pasif - Alev Kusan: Alev Kusan artık canavarlara %150 daha fazla hasar vermiyor.

Turbo Kimyasal Tankı

Eşya Aşaması: İhtişamlı ⇒ Efsanevi

Altın Bedeli: 3200 ⇒ 2800

Can: 450 ⇒ 500

Büyü Direnci: 25 ⇒ 50

Zırh: 25 ⇒ 0

Yetenek Hızı: 20 ⇒ 10

Yakıt İkmali pasifi kaldırıldı.

Ordu Kalkanı

Altın Bedeli: 1400 ⇒ 1200

Vahşi Hydra

Saldırı Gücü: 70 ⇒ 65

Özel Pasif - Biç: Mesafeye bağlı olarak toplam SG'nin %60-12'sine eşdeğer miktarda hasar verir ⇒ Yakındaki tüm rakiplere yakın dövüşçü şampiyonların toplam SG'nin %60'ına, menzilli şampiyonların toplam SG'nin %30'una eşdeğer miktarda hasar verir

Yeni: Özel Pasif - Etçil: Biçilen minyon başına 0,6 SG ve %0,1 Mutlak Sömürü kazandırır. Bu miktar katledilen şampiyonlar, kesilen büyük/destansı canavarlar ve kuşatma minyonları için iki katına çıkar. En fazla 24 SG ve %4 Mutlak Sömürü kazandırabilir. Katledilme halinde yüklerin yarısı kaybedilir.

Tiamat

Özel Pasif - Biç: Mesafeye bağlı olarak toplam SG'nin %60-12'sine eşdeğer miktarda hasar verir ⇒ Yakındaki tüm rakiplere yakın dövüşçü şampiyonlar için toplam SG'nin %50'sine, menzilli şampiyonlar için toplam SG'nin %25'ine eşdeğer miktarda hasar verir.

Shojin’in Mızrağı

Altın Bedeli: 3400

Saldırı Gücü: 65

Can: 300

Yetenek Hızı: 20

Özel Pasif - Ejderha Gücü: Ulti haricindeki yetenekler 8 (+%8 Temel SG) Yetenek Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | 6 (+%6 Temel SG) Yetenek Hızı (menzilli şampiyonlar için) kazanır. Bu miktar hareketsiz bırakma etkilerine sahip yetenekler için azalarak 4 (+%4 Temel SG) Yetenek Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | 3 (+%3 Temel SG) Yetenek Hızı (menzilli şampiyonlar için) olur.

Özel Pasif - Zaruret: Eksik canınıza bağlı olarak %15 Hareket Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | %10 Hareket Hızı (menzilli şampiyonlar için) kazanırsınız. Canınız %33'ün altına düştüğünde azami miktarına ulaşır.

Şampiyon düzenlemeleri:

Cho’Gath

R – Ziyafet: Şampiyonlar Dışındaki Birimlere Yönelik Hasar: 1000 (+%50 YG) (+%10 İlave Can) ⇒ 1200 (+%50 YG) (+%10 İlave Can)

Lillia

Saldırılar: Menzilli ⇒ Yakın dövüş

Taban Can: 625 ⇒ 605

Can Büyüme Oranı: 104 ⇒ 105

Pasif – Düş Dalı: Şampiyonlardan Elde Edilen İyileştirme: Seviyeye bağlı olarak 10,5-124,5 (+%18 YG) (sabit artar) ⇒ Seviyeye bağlı olarak 6-120 (+%18 YG) (artık nitelik büyüme çarpanını kullanıyor)

Nunu ve Willump

Q – Tüket: Şampiyonlar Dışındaki Birimlere Yönelik Gerçek Hasar: 340/500/660/820/980 ⇒ 400/600/800/100/1200

Rakan

Saldırılar: Menzilli ⇒ Yakın dövüş

Yeni güncellemeyle birlikte League of Legends'da yukarıda listenenlerle birlikte pek çok değişikliğe daha imza atıldı. 12.22 yamasının tüm yeniliklerine göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.