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League of Legends Organized Play Sistemi Değişiyor: Turnuvalarda Yeni Bir Dönem Başlıyor

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Riot Games, League of Legends Organized Play sistemini League Classic’in çıkışıyla birlikte yeniliyor. Türkiye’deki oyuncuları ve turnuva organizatörlerini de kapsayan değişiklikler; topluluk turnuvası kurallarından etkinlik başvurularına, yerel espor desteğinden Triumphant Ryze kostümüne kadar pek çok yenilik getiriyor.

League of Legends Organized Play Sistemi Değişiyor: Turnuvalarda Yeni Bir Dönem Başlıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

League of Legends dünyasında rekabet denildiğinde aklınıza yalnızca profesyonel ligler geliyor olabilir. Ancak oyunun oldukça büyük bir topluluk turnuvası ekosistemi de bulunuyor. Riot Games şimdi bu ekosistemi daha erişilebilir ve sürdürülebilir hâle getirmek amacıyla Organized Play sisteminde uzun süredir beklenen bazı değişikliklere gidiyor.

League Classic’in çıkışıyla birlikte kullanıma sunulan yenilikler, Türkiye’deki oyuncuları ve organizatörleri de yakından ilgilendiriyor. Üniversite kulüpleri, oyun merkezleri ve bağımsız topluluklar yeni yapı sayesinde daha kolay turnuva düzenleyebilecek. Oyuncular ise daha düzenli etkinliklere katılarak hem rekabet edebilecek hem de özel ödüller kazanabilecek.

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Topluluk turnuvalarını düzenlemek artık daha kolay olacak

League of Legends Topluluk Turnuvası Kuralları, 2020 yılından bu yana ilk kez kapsamlı şekilde güncellendi. Küresel çapta standartlaştırılan yeni sistem, organizatörlere daha anlaşılır ve esnek kurallar sunuyor. Belirlenen şartları yerine getiren topluluklar turnuva düzenleyebilecek, etkinliklerini tanıtabilecek ve karşılaşmaları yayınlayabilecek.

Yeni kurallar özellikle küçük ve yerel organizasyonların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Türkiye’deki üniversite kulüpleri, oyuncu toplulukları, yerel organizatörler ve oyun merkezleri daha rahat biçimde etkinlik düzenleyebilecek. Riot Games de bu sayede tabandan büyüyen espor ekosistemini daha etkin şekilde desteklemeyi amaçlıyor.

Turnuvalar yeni sistem üzerinden önceden bildirilecek

Riot Games, değişikliklerle birlikte yeni bir Organized Play Etkinlik Başvuru Süreci de başlatıyor. Turnuva düzenlemek isteyen organizatörler, planladıkları etkinliği yeni sistem üzerinden önceden kaydedebilecek. Başvuru sırasında turnuvanın tarihi, formatı, katılımcı yapısı ve yayın planı gibi temel bilgilerin paylaşılması gerekecek.

Bu sistem sayesinde Riot Games, düzenlenen topluluk turnuvalarının kapsamını ve ulaştığı oyuncu sayısını daha yakından takip edebilecek. Başarılı etkinliklere daha hedefli destek sunulması ve olası sorunların turnuva başlamadan belirlenmesi de planlar arasında. Türkiye’de etkinlik düzenlemek isteyen organizatörler de aynı sürece dahil olacak.

Triumphant Ryze kostümü yeniden kazanılabilecek

Görsel önerisi: Triumphant Ryze kostümünün oyun içindeki görünümü.

Oyuncuları en çok heyecanlandıracak yeniliklerden biri ise Triumphant Ryze kostümünün geri dönüşü olacak. Belirlenen şartları karşılayan Organized Play turnuvalarının kazananları, yeni yeterlilik ve doğrulama sürecini tamamladıktan sonra bu özel kostümü yeniden kazanabilecek. Ödüllendirme işlemi etkinlik kayıt sistemi üzerinden yürütülecek.

Uygun turnuva ve kazanan oyuncular doğrulandıktan sonra Triumphant Ryze, doğrudan oyuncuların hesaplarına tanımlanacak. Riot Games, League Classic ile gelen bu değişikliklerin geçici olmadığını özellikle vurguluyor. Şirket, Organized Play sistemini uzun vadede daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir bir topluluk espor yapısına dönüştürmek istiyor.

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