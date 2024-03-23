Reuters tarafından paylaşılan habere göre Stellantis, Leapmotor T03'ü Polonya'daki fabrikasında üretecek. İlave gümrük vergisinden kurtulacak olan aracın yüz binlerce TL indirim alması olası.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan ve bünyesinde Ferrari, Alfa Romeo, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot gibi pek çok marka bulunan Stellantis, geçtiğimiz yıl %20 hisse karşılığında Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor'a 1,5 milyar euro yatırımda bulunmuştu. Şimdi, Türkiye'de de bir modeliyle satışa olan Leapmotor ile ilgili son derece güzel haberler geldi.

Reuters tarafından paylaşılan habere göre Stellantis, Leapmotor'un Türkiye'de de satılmakta olan "T03" modelini Polonya'nın Tychy şehrindeki fabrikasında üretmeyi planlıyor. Üstelik habere göre Stellantis, üretimi ikinci çeyrekte yani nisan-haziran döneminde başlatmayı planlıyor. Üretim ilk aşamada Çin'den getirilen parçaların Polonya'da birleştirilip otomobil haline getirilmesinden oluşacak.

Leapmotor T03, Çin yerine Avrupa'da üretilecek: Türkiye'nin işine gelecek

Stellantis'in planı, Leapmotor T03 ile Dacia Spring'e rakip olmak. Her iki model de halihazırda Türkiye'de satışa sunuluyor ve Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller listesinin ilk iki sırasında yer alıyorlar. Ancak Leapmotor T03'ün Polonya'da üretilmesi, yani Türkiye'ye Çin yerine Avrupa'dan ithal edilmesi, elektrikli otomobil almayı düşünenler için günün en güzel haberi olabilir.

Bildiğiniz gibi tam bir yıl önce Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bu karar Çinli otomobillerin fiyatlarını öylesine artırmıştı ki Leapmotor T03'ü Türkiye'ye getiren Ulu Motor'un CEO'su Mahmut Ulubaş, ilave gümrük vergisi olmasaydı aracın 200 bin TL daha ucuz olabileceğini söylemişti. Tabii bu açıklama, Mayıs 2023'te T03'ün fiyatı 799 bin TL iken yapılmıştı.

Leapmotor T03, Avrupa'da üretilirse Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Leapmotor T03, şu anda 899.000 TL fiyat etiketine sahip ve Dacia Spring'den sonra Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil. Aracın Avrupa'dan ithal edildiğini varsayarak fiyatından %40 ilave gümrük vergisini çıkardığımızda 681.060 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz ki bu, aracın yaklaşık 220 bin TL indirim alarak Türkiye'nin ucuz elektrikli otomobili olacağı anlamına geliyor.