Basketbol tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olan LeBron James, Apple'ın henüz resmi olarak duyurulmadığı yeni tam kablosuz kulaklıkları Beats Studio Buds'ı kullanırken fotoğrafını paylaştı.

Apple, yalnızca akıllı telefon ya da tablet pazarının değil, tam kablosuz kulaklık pazarının da en önemli markalarından biri konumunda. Ancak şirket, bu pazardaki üstünlüğünü diğer ürün kategorilerinden farklı olarak yalnızca AirPods modelleriyle değil, aynı zamanda Beats marka kulaklıklarıyla da sağlıyor.

Daha önce tvOS 14.6 ve iOS 14.6 beta sürümlerinde de ortaya çıkdığı üzere Apple'ın Beat markalı en yeni kulaklığı Beats Studio Buds olacak ancak teknoloji devi, söz konusu kulaklıkları henüz resmen duyurmuş değil. Tabii bu durum, Beats'in eski ortaklarından olan gerçek bir basketbol efsanesi LeBron James'in Beats Studio Buds stüdyoyu kullanması için bir engel değil.

Dün gece Instagram hesabına birkaç yeni fotoğraf yükleyen LeBron James, ilk bakışta standart bir "LeBron" fotoğrafı paylaşmış gibi görünüyordu. Ancak fotoğrafları biraz yakınlaştırıp kulağında bulunan beyaz "şeyleri" incelediğimizde LeBron James'in kulaklarında birer Beats Studio Buds olduğunu görüyoruz.

Daha önce pek çok lansmanı henüz yapılmayan ürünün üretici şirketin yöneticileri tarafından günlük hayatta kullanıldığını görmüştük. Ancak LeBron James gibi Beats ile resmi bir bağı bulunmayan bir ismin henüz duyurulmayan bir kulaklığı kullanıyor olması, basketbol efsanesinin bu kulaklıkları özel olarak istediğini gösteriyor.

Şu ana kadar paylaşılan ve LeBron James'in de paylaşmış olduğu fotoğraflarla onayladığı bilgilere göre Beats Studio Buds, Galaxy Buds benzeri sapsız bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca kulaklığın kırmızı, siyah ve beyaz şeklinde üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu arada bazı söylentilerin AirPods Pro 2'nin de Beats Studio Buds benzeri bir tasarım ile geleceğini öne sürdüğünü belirtelim. Şu an için Beats Studio Buds'ın lansman tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.