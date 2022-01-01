Şampiyonluk mücadelesini son turdaki tartışmalı kararla kaybeden ve o zamandan beri hiçbir ses çıkarmayan Lewis Hamilton hakkında abisinden açıklama geldi. Nicholas Hamilton, kardeşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yıllardır görmediğimiz seviyede heyecanlı ve çekişmeli geçen Formula 1 2021 sezonu, şampiyonluk mücadelesi veren iki pilotun eşit puanlarla son kez bitiş çizgisini geçmesiyle sonlandı. Abu Dhabi Grand Prix’inin çoğunluğunu yarışın lideri olarak sürdüren Hamilton, 5 tur kala yapılan kazanın ve çıkan güvenlik aracının ardından son turda Max Verstappen tarafından geçildi.

Sekizinci şampiyonluğunu son turda Verstappen’e kaptıran Hamilton, yarışın ardından hiçbir şekilde varlığına dair bir iz göstermedi. Yalnızca geçtiğimiz günlerde şövalyelik unvanını alırken kameralara poz veren Hamilton, burada da bir açıklama yapmadı. Hamilton’ın sosyal medyadaki sessizliği de sürerken bugün abisinden bir açıklama geldi.

“Lewis’in durumu iyi”

Lewis Hamilton’ın yarış pilotu abisi Nicholas Hamilton, Twitch’te yayın açtığı sırada kardeşi Hamilton’ın durumu hakkında sorularla karşılaştı. Nicholas, bu soruları üstü kapalı cevaplasa da yine de Lewis’in neden hiç sosyal medyaya girmediğini de anlatmış oldu. Nicholas’ın kardeşi Lewis hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:

“Lewis iyi. Sanırım sosyal medyaya biraz ara veriyor, onu suçlayamam. Sosyal medya çok toksik bir yer olabiliyor ama buna rağmen o iyi. Şu anda çocukların kayak yapmasını izliyor.”

Twitter’da 6,9 milyon, Instagram’daysa 26,4 milyon takipçiye sahip olan Lewis Hamilton, Abu Dhabi’deki yarışın finalinden bu yana hiçbir şekilde paylaşımda bulunmadı. Bununla birlikte Hamilton, takip ettiği herkesi, kendi köpeğinin Instagram hesabını dahi takipten çıkardı. Son turda şampiyonluğu kaybetmek ve bunda tartışmalı kararların da rol oynaması oldukça moral bozucu olsa gerek..