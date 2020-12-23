LG, elektrikli otomobil sektöründeki etkinliğini artırmak için Kanadalı Magna ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. İki şirket, elektrikli güç aktarma organı üretiminde güçlerini birleştirecek.

Güney Koreli teknoloji devi LG, elektrikli güç aktarma organları alanındaki etkinliğini artırmak, pazara giriş süresini hızlandırmak ve elektrifikasyon sektöründen gelir sağlamak amacıyla Kanada merkezli otomobil parçası üreticisi Magna International ile iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı.

İlk etapta LG Magna e-Powertrain olarak adlandırılacak ortak girişim, iki şirketin elektrikli otomobil sektöründeki etkinliğini artırmak amacıyla elektrikli motor, invertör, araç üstü şarj cihazları ve dijital sürücü sistemleri geliştirecek. Söz konusu iş birliği neticesinde halihazırda elektrikli otomobil parçaları üretmekte olan iki şirketin pazar payının daha da büyüyeceği belirtiliyor.

LG, elektrikli güç aktarma organı pazarında etkinliğini artırmayı hedefliyor

LG’nin yapmış olduğu açıklamaya göre kurulacak ortak şirket; iki şirketin mevcut teknolojilerini, mühendislik yeteneklerini ve sektördeki tecrübesini elektrikli güç aktarım sistemleri alanında ürün gamını genişletmek için kullanacak. 2030’a kadar küresel elektrikli otomobil pazarının ciddi oranda büyümesi bekleniyor ki LG ile Magna’nın ortak girişimi de doğrudan küresel pazarı hedefliyor.

LG, Magna’nın mevcut elektrifikasyon bileşenlerini pazara sunma kapasitesini ve üretim ölçeğini artırmaya fayda sağlayacakken; Magna da yazılım ve sistem entegrasyonu teknolojileri sayesinde LG ürün portföyünün genişlemesini sağlayacak. Ayrıca ortak girişim, ABD, Güney Kore ve Çin'deki LG merkezlerinde bulunan binden fazla çalışanı kapsayacak.

Magna Başkanı Swamy Kotagiri, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu ortaklık, elektrifikasyonun ön saflarında olma ve otomobil üreticilerini çeşitli ve birinci sınıf bir portföyle destekleme stratejimizle tamamen uyum sağlıyor. Güçlerimizi birleştirerek, yatırım verimliliği ve pazara giriş hızı kazanmayı umuyor ve aynı zamanda elektrikli aktarma sistemleri pazarındaki ivmeden yararlanmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

LG Electronics Otomobil Malzemeleri Bölümü Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise, “Üreticilerin bu alandaki liderlik pozisyonlarını sürdürmek için yıkıcı olmaları gerekiyor. LG, bu anlaşma sayesinde devasa potansiyele sahip bir büyüme fırsatı olan otomotiv bileşenleri işinde yeni bir aşamaya giriyor. Şirket içi yeteneklerimizle Magna'nın deneyimi ve kapsamlı geçmişinin birleşiminin, EV güç aktarım alanını tek başımıza ilerlemekten daha hızlı dönüştüreceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.