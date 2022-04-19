LoL Akali CT(Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Ionia’nın efendisiz suikastçisi Akali bu yazımızın konusu oldu. Kamaları ile birlikte sihirdar vadisine inen Akali göründüğünden çok daha sinsi ve tehlikeli bir karakter. Orta koridorun ve üst koridorun en güçlü suikastçilerinden biri olan Akali oynaması bir o kadar zor olsa da, aynı zamanda bir o kadar da ödüllendirici. Bizde bu sebepten dolayı Akali’nin CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Akali alışması oldukça güç bir karakter. Gerek mekaniksel anlamda, gerek yetenek kullanımı anlamında Akali bir hayli tecrübe gerektiren bir karakter. Özellikle erken safhada yaşadığı zorluklar bu durumu daha da arttırıyor. Fakat oyun orta safhalara ulaşmaya başladığı andan itibaren Akali’de gücünü göstermeye başlıyor. Karakter ne kadar oynaması zor olsa da oyun geç safhalara ulaştığında hasarı bir şekilde karakterin işe yaramasını sağlıyor.

Akali yetenek gücünden yararlanan suikastçi bir karakter. Yetenek gücünden yararlanan suikastçi karakterler bir hayli bol olsa da Akali özellikle yetenek kiti sayesinde biraz daha farklı anlamda önce çıkabiliyor. Orta koridorda da üst koridorda oynanabilen Akali her 2 koridor safhasında da farklı zorluklar ile cebelleşiyor. Suikastçi dostumuzdan basitçe bahsettiğimize göre artık Akali CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Akali CT, tüm yetenekleri, özellikleri ve oynanış ipuçları:

Akali CT’leri, Akali’ye karşı güçlü olan karakterler - counterları:

Galio

Pantheon

Poppy

Shen

Karma

Akali’nin en güçlü silahı rahat oynayabilmesi. Karakterin çok hareketli olması, W yeteneği aracılığıyla görünmez olması gibi detaylar Akali’nin savaş esnasında çok güçlü olmasını sağlıyor. Bu yüzden en Akali’nin rahat oynamasını engelleyebilen karakterler, Akali’ye karşı oldukça avantajlı olabiliyor. Aynı şekilde tahmin edeceğiniz üzere kitle kontrol de Akali’ye karşı kuşanılabilecek en büyük silah. Galio, Poppy, Shen tarzı karakterler sahip oldukları kitle kontrol ile çok sorun çıkartırken Pantheon gibi erken safhası güçlü olan karakterler koridor esnasında Akali’ye karşı çok baskın olabiliyor.

Efendisiz Suikastçi Akali’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Suikastçinin Damgası: Bir şampiyona yetenek hasarı vermek, hedefin etrafındaki enerji halkası oluşturur. Bu halkadan geçmek Akali’nin bir sonraki normal saldırısına ilave menzil ve hasar sağlar.

Bir şampiyona yetenek hasarı vermek, hedefin etrafındaki enerji halkası oluşturur. Bu halkadan geçmek Akali’nin bir sonraki normal saldırısına ilave menzil ve hasar sağlar. Q / Beş Nokta Saldırısı: Akali Beş kunai fırlatarak ilave saldırı gücü ve yetenek gücüne bağlı olarak hasar verip yavaşlatma etkisi uygular.

Akali Beş kunai fırlatarak ilave saldırı gücü ve yetenek gücüne bağlı olarak hasar verip yavaşlatma etkisi uygular. W / Alacakaranlık Perdesi: Akali bir duman bombası atar ve kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Perdenin içindeyken Akali görünmez olur ve rakiplerin yetenekleri veya saldırısıyla hedef alınamaz hale gelir. Saldırmak veya yetenek kullanmak Akali’yi kısa süreliğine açığa çıkarır.

Akali bir duman bombası atar ve kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Perdenin içindeyken Akali görünmez olur ve rakiplerin yetenekleri veya saldırısıyla hedef alınamaz hale gelir. Saldırmak veya yetenek kullanmak Akali’yi kısa süreliğine açığa çıkarır. E / Çevik Silah: Geriye doğru sıçrayarak büyü hasarı veren bir shuriken fırlatır. İsabet alan ilk rakip veya duman bulutu işaretlenir. Yetenek yeniden kullanıldığında işaretli hedefe atılarak fazladan hasar verir.

Geriye doğru sıçrayarak büyü hasarı veren bir shuriken fırlatır. İsabet alan ilk rakip veya duman bulutu işaretlenir. Yetenek yeniden kullanıldığında işaretli hedefe atılarak fazladan hasar verir. R / Kusursuz İnfaz: Akali belli bir doğrultuda sıçrayarak isabet alan rakiplere hasar verir. Yeniden kullanım: Akali belli bir doğrultuda atılır ve isabet alan bütün rakipleri infaz eder.

İnfaz Uzmanı Akali’nin güçlü ve zayıf özellikleri:

Akali’nin güçlü özellikleri:

Hareketlilik konusunda çok güçlü olması

Oyunun geç safhalarında hasarının çok artması

Suikastçi olmasına rağmen birden fazla hedeflere karşı rahat bir oyun sergileyebilmesi

Akali hareketlilik konusunda gerçekten güçlü bir karakter. Öyle ki Akali’nin hızına kafa tutabilecek çok fazla karakter yok oyunda. Aynı zamanda erken safhadaki hasarının düşüklüğü oyunun orta safhalarından itibaren kapanmaya başlıyor. Bunun yanı sıra karakter suikastçi kategorisinde yer alan bir karakter olmasına rağmen barındırdığı çok fazla hareketlilik ve gizlilik yeteneğiyle hayatta kalma potansiyeli birçok suikastçi karaktere kıyasla oldukça yüksek.

Akali’nin zayıf özellikleri:

Erken safhada hasar konusunda kısmen sıkıntı yaşayabilmesi

Birçok karakter gibi kitle kontrole karşı oldukça zayıf olması

Manası yerine enerjisi olmasına rağmen erken safhada enerji konusunda sıkıntı yaşaması

Akali güçlü bir suikastçi olmasına rağmen erken safhada hasar konusunda birtakım sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu sorunu hızlı bir şekilde atlatsa da koridorun erken safhalarında problem olabiliyor. Hareketlilik karakterin en güçlü kozlarından biri olduğu için kitle kontrol birçok karakter gibi Akali’nin de en büyük zaaflarından bir tanesi. Bunun yanı sıra Akali mana yerine enerjiye sahip olmasına rağmen oyunun erken safhalarında enerji sıkıntısı yüzünden yeteneklerini birbirleri ile zincirlerken sorun yaşayabiliyor.

LoL’de Akali nasıl oynanır?

Akali yeteneklerinin kesinlikle dikkatli kullanılması gereken bir karakter. Yetenekleri zincirlemek oldukça önem taşıyor

W yeteneği sizi görünmez yapmasının yanı sıra enerjinizin bir kısmınıda doldurduğu için kritik noktalar kullanmak önem arz ediyor

Karakter ne kadar çok hareketli bir yetenek dizilimine sahip olsa da, dikkatsiz yetenek kullanımı sizi beklenmeyen durumlar içerisinde bırakabilir

Akali yeteneklerinin oldukça dikkatli kullanılması gereken bir karakter. Yetenekleri birbiri ile bağlamak karakteri iyi oynama konusunda oldukça önemli. W yeteneği en kritik savunma yeteneklerinizden bir tanesi. Olduğunuz yere attığını sis bombasının sizi görünmez yapmasının yanı sıra enerjinizin bir miktar yenilenmesini de sağladığı için kritik noktalar kullanacağınız W yeteneği hayatta kalma şansınızı bir hayli arttıracaktır. Akali ne kadar çok hareketli bir yetenek dizilimine sahip olsa da bu durum dezavantajınızı da oluşturuyor. Yetenekleriniz dikkatsiz bir şekilde kullanmak istemediğiniz veya beklemediğiniz pozisyonların içerisinde yer almanıza neden olabilir.

Akali’ye karşı nasıl oynanır, Akali nasıl yenilir?

Akali oldukça hareketli bir şampiyon olduğu için kitle kontrole sahip olmak büyük bir avantaj

Akali erken safhalarda, oyunun geç safhalarında olduğu kadar baskın olamıyor. Bu şansı iyi değerlendirin

W yeteneği Akali’nin en kritik savunmasını oluşturduğu için bu yeteneği kullandığı boşlukları iyi değerlendirin

Akali, League of Legends evrenindeki en hareketli karakterlerden bir tanesi. Bu yüzden takımınızda kitle kontrole sahip bir karakter barındırmak oldukça önemli. Akali erken safhalarda oyunun geri kalan safhalarında olduğu kadar baskın olamıyor. Enerji sıkıntısı, hasarının az olması gibi birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden erken safhada baskın oynama potansiyeli olan karakterler ile oynamak, Akali’ye karşı üstünlük sağlayacaktır. W yeteneği Akali’nin en kritik savunma yeteneği olduğu için bu yeteneği kullandığı zamanlar oldukça açık bir hedef olacaktır. Saldırmak için bu zamanları tercih etmek avantajda olmanızı sağlayabilir.

League of Legends karakterlerinden Efendisiz Suikastçi Akali, bu yazımızın konusu oldu. Akali’nin CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.