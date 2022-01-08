LOL'de Ashe CT'leri, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

Freljord’un ihtişamlı kraliçesi Ashe, League of Legends’ın en eskiye dayanan karakterlerinden bir tanesi. Seveni olduğu gibi sevmeyenide olan bu karakterimiz bilen bir oyuncunun elinde oldukça etkili bir saldırı gücü taşıyıcısı.

Freljord’un bağrından kopup sihirdar vadisine savaşa gelen Ashe, sahip olduğu kitle kontrol yetenekleri sayesinde Freljord’un soğuğunu alt koridorda aratmıyor gerçekten. İyi bilen bir Ashe karşısında minyon kesmek bile başınıza bela almanıza sebep olabilir.

Alt koridor da her iki rolü birden benimseyebilen nadir karakterlerden biri olan Ashe, uyum sağlama konusunda çok güçlük çekmeyen karakterlerden bir tanesi.

Ashe CT'leri:

Ziggs

Xayah

Tristana

Draven

Vayne

Ashe erken safhada gücünü gösteremeyen karakterlerden olduğu için bu safhaları olabildiğince güvenli ve kazasız belasız atlatması gerekiyor. Tam olarak da bu yüzden erken safhada güçlü olan (en azından kendisinden güçlü olan) karakterlere karşı zayıflık gösterebiliyor (Ziggs, Tristana, Draven gibi). Orta oyun safhasından itibaren güçlenmeye başlayan Ashe oyunun erken safhalarında yanındaki desteğin iyi oynamasına ve kendisinin de biraz defansif oynamasına muhtaç kalıyor.

Ashe’in tüm yetenekleri:

Pasif / Buz Atışı: Ashe, saldırılarıyla hedefi yavaşlatarak bu hedeflere daha fazla hasar verir. Ashe’in kritik vuruşları ilave hasar vermez ama hedefe güçlü bir yavaşlatma uygular.

Ashe, saldırılarıyla hedefi yavaşlatarak bu hedeflere daha fazla hasar verir. Ashe’in kritik vuruşları ilave hasar vermez ama hedefe güçlü bir yavaşlatma uygular. Q / Pürdikkat: Ashe saldırı yaptıkça odak biriktirir. Azami odak yüküne ulaştığında, Ashe Pürdikkat yeteneğini kullanarak bütün odak yüklerini harcayabilir. Bu yetenek Ashe’ bir süreliğine saldırı hızı verir ve bu süre boyunca Ashe’in normal saldırısı güçlü bir ok yağmuruna dönüşür.

Ashe saldırı yaptıkça odak biriktirir. Azami odak yüküne ulaştığında, Ashe Pürdikkat yeteneğini kullanarak bütün odak yüklerini harcayabilir. Bu yetenek Ashe’ bir süreliğine saldırı hızı verir ve bu süre boyunca Ashe’in normal saldırısı güçlü bir ok yağmuruna dönüşür. W / Yaylım Ateşi: Ashe, ilerledikçe yayılan ve fazladan hasar vuran oklar fırlatır. Ayrıca buz atışı etkisi uygular.

Ashe, ilerledikçe yayılan ve fazladan hasar vuran oklar fırlatır. Ayrıca buz atışı etkisi uygular. E / Şahin Atışı: Ashe, Şahin Ruhu’nu haritanın herhangi bir yerine keşif görevi için gönderebilir.

Ashe, Şahin Ruhu’nu haritanın herhangi bir yerine keşif görevi için gönderebilir. R / Büyülü Kristal Ok: Ashe düz bir hatta buzdan ok atar. Ok rakip bir şampiyona çarparsa hasar verir ve şampiyonun sersemlemesine neden olur. Sersemletme süresi, okun katettiği mesafe arttıkça artar. Ayrıca hedefin çevresindeki birimlerde hasar alarak yavaşlar.

Freljord kraliçesi Ashe'in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Ashe'in güçlü yönleri:

Kitle kontrol Ashe’in en büyük silahı. Pasifinden, W yeteneğinden, ultisinden her yerden bir şekilde karşıdaki düşmanı daraltacak ve onunla takasa girecek bir silaha sahip

E yeteneği doğru kullanıldığında verecek olduğu büyük görüş sayesinde agresif veya pasif oynama kararını verebiliyor

Kiting adını verdiğimiz düşmanla arana belli bir mesafe koyarak saldırma tekniği Ashe’in en iyi yaptığı şey diyebiliriz. Sahip olduğu sürekli yavaşlatmalar sayesinde ve bunun yanı sıra oyuncu nasıl pozisyon alacağını bilirse işin altından kalkabilir

Ashe’in ulti yeteneği herhangi bir menzile sahip olmadığı için alt koridordan tüm haritaya destek olabiliyor

Kitle kontrol en büyük silahınız. Yeteneklerinizi doğru kullanıp, düşmanla aranıza belli bir mesafe koyarak oynamayı başarabilirseniz her zaman karlı çıkarsınız. Aynı zamanda E yeteneğini düzenli olarak kullanıp olası baskınlardan da haberdar olabilirsiniz.

Ashe'in zayıf yönleri:

Ne kadar kitle kontrol Ashe’in büyük bir silahı olsa da birçok saldırı gücü taşıyıcısına kıyasla Ashe’in tek başına oluşturduğu tehdit çok küçük

Herhangi bir kaçınma yeteneği ve hızını etkileyen bir yetenek olmadığı için Ashe, üstüne bir de ulti yeteneği bekleme süresinde ise karşı takımdan gelen baskınlar için çok açık hedef oluyor

Erken safhalarda herhangi bir anlık hasara sahip olmadığı için kiting olayına çok fazla bel bağlaması gerekiyor. Bu yüzden erken safhadaki birçok karaktere karşı güçsüz kalıyor

Ashe bir süre boyunca oyunda hiç tehdit oluşturmuyor. Bu da maalesef koridor safhasının bir tık zorlu geçmesine sebep oluyor. Hareketli bir karakter olmayışının yanı sıra herhangi bir kaçınma yeteneğine de sahip olmadığı için Ashe oynarken ekstra dikkatli bir şekilde oynayıp gözünüzü düşmandan ayırmamanız gerekiyor.

LoL'de Ashe nasıl oynanır?

Ashe bağımsız olarak çok güçlü bir karakter değil. Bu yüzden karşı takım toplanmaya başladığında kendi takımınıza yakın olduğunuzdan emin olun

olduğunuzdan emin olun Ashe’in kiting özelliği karakterin sahip olduğu tek savunması diyebiliriz. Bu yüzden ani saldırılara ve baskınlara karşı hazır olun

diyebiliriz. Bu yüzden ani saldırılara ve baskınlara karşı hazır olun Pasif yeteneği biriktiğinde çok güçlü bir hale geldiğinden tek bir hedefe odaklanmak en iyisi olacaktır

odaklanmak en iyisi olacaktır Ashe’in ulti yeteneğinin belli bir menzili olmadığı için haritanın her yerine gönderme ihtimaliniz var. Bu yüzden ultiyi iyi kullanmak alt koridordan tüm haritaya yardım etme olanağı tanıyor

haritanın her yerine gönderme ihtimaliniz var. Bu yüzden ultiyi iyi kullanmak alt koridordan tüm haritaya yardım etme olanağı tanıyor Takım savaşlarında ulti yeteneğiniz oldukça önem arz ediyor. Kritik bir kişiye ultinizle vurursanız ve takımınız bunu değerlendirirse o rakibin hayatta kalma şansı çok olmayacaktır

Düşmanları kite’layın. Gerçekten bu Ashe’in en iyi yaptığı şey. Düşmanla savaşırken sürekli hareketli olun ve kitle kontrolünüzü kullanın. Ultinizi akıllıca kullanmak koridor da geri düşseniz bile sizi yeniden oyuna döndürebilecek işlere imza atabilir. Ayrıca takım savaşlarında da ultinizi iyi kullanmanız önem arz eden başka bir faktör.

Ashe'e karşı nasıl oynanır, Ashe nasıl yenilir?

6. seviyeden sonra girdiğiniz savaşlarda sürpriz bir ultiye her zaman hazırlıklı olun

Ashe’e karşı kite savaşına girmek genellikle normal saldırı konusunda üstün değilseniz sonu iyi bitmez

Ashe’in sahip olduğu maksimum hasar potansiyelini tek bir hedefe odaklanıp normal saldırılarından çıkardığı için agresif 2 alt koridor karakteri oynamak yararınıza olacaktır

Ashe’e karşı oynarken sürpriz bir ultiye karşı hazırlıklı olmak her zaman leyhinize olacaktır. Bunun yanı sıra karakter hareketlilik konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı içinde ormancınız ile koordine bir şekilde oynayıp alt koridoru çok rahat domine edebilirsiniz. Normal saldırı savaşına girmek eğer ki Ashe’ten üstün değilseniz işinize yaramayacaktır. Çünkü bir kere menzilinize girdiğinizde aradaki mesafeyi açacak yeteneğiniz yoksa Ashe’ten kaçmak pek mümkün olmuyor.