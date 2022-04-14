Lol Elise CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın Örümcek Kraliçesi Elise, ağlarını sihirdar vadisine örmeye geliyor. ormancı rolünün sevilen yetenek gücü karakterlerinden bir tanesi olan Elise bu yazımızın konusu. Elise’in CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Ormancı rolü oldukça değişken bir rol. League of Legends içerisinde yapılan herhangi bir dengeleme veya değişiklik ile çok alakasız karakterler ormancı olabiliyor veya uzun süredir ormancı rolünde oynanan bir karakterin rolü ansızın değişebiliyor. Fakat Elise bu konuda yerini bir hayli güzel koruyan karakterlerden bir tanesi. İlk çıktığı zamanlarda orta koridor, üst koridor gibi yerlerde denense de çok çabuk vazgeçildi ve ormancı olarak gelip ormancı olarak kaldı.

Yetenek gücü konusunda kesinlikle hafife alınmaması gereken karakterlerden bir tanesi olan Elise, sahip anlık hasar ile 1’e1 savaşlarda sizi bir hayli şaşırtabilir. Erken safhalarda bunu çok fazla belli etmese de, ortalama 2 eşya bitirdikten sonra vurduğu hasar kesinlikle kendisini oyun genelinde belli etmeyi başarıyor. Bizde bu sebepten ötürü bu tehlikeli fakat bir o kadarda eğlenceli ormancımızın yeteneklerini, CT’lerini (Counter), güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Elise CT’leri: Elise’e karşı güçlü olan counterları

Warwick

Vi

Shyvana

Shaco

Zac

Elise’in anlık hasarının çok yüksek olduğundan bahsetmiştik. Genel olarak 1’e1 savaşlar Elise bir hayli güçlü olsa da, uzun süre savaşma potansiyeline sahip karakterler Elise’e zorluk çıkartabiliyor. Bunun yanı sıra karakterimiz bir büyücü kadar kırılgan olmasa da neticede büyücü özelliklerine sahip olduğu için kırılgan olabiliyor. Bu yüzden Vi veya Shaco tarzı karakterler Elise’e üstünlük sağlayabiliyor. Tank karakterlere karşı olan durum ise erken safhada çok sorun olmasa da rakibin büyü direnci eşyaları satın alması sonucunda oyunun ilerleyen safhalarında problem olabiliyor.

Örümcek Kraliçe Elise’in tüm yetenekleri:

Pasif / Örümcek Kraliçe: İnsan Hali: Elise’in yetenekleri bir rakibe isabet ettiğinde ona bir adet atıl örümcek yavrusu verir. Örümce Hali: Normal saldırılar ilave büyü hasarı verir ve Elise’in can yenilenmesini sağlar.

İnsan Hali: Elise’in yetenekleri bir rakibe isabet ettiğinde ona bir adet atıl örümcek yavrusu verir. Örümce Hali: Normal saldırılar ilave büyü hasarı verir ve Elise’in can yenilenmesini sağlar. Q / Nörotoksin / Zehirli Isırık: İnsan Hali: Rakibin canı ne kadar çoksa ona orantılı olarak hasar verir. Örümcek Hali: Rakibe doğru atılır ve canı ne kadar azsa ona orantılı olarak hasar verir.

İnsan Hali: Rakibin canı ne kadar çoksa ona orantılı olarak hasar verir. Örümcek Hali: Rakibe doğru atılır ve canı ne kadar azsa ona orantılı olarak hasar verir. W / İntihar Örümceği / Eklembacaklı İstisali: İnsan Hali: Hedefe yaklaştığında patlayan, içi zehir dolu bir örümcek yavrusu salar. Örümcek Hali: Elise ile örümcek yavrularının saldırı hızı artar.

İnsan Hali: Hedefe yaklaştığında patlayan, içi zehir dolu bir örümcek yavrusu salar. Örümcek Hali: Elise ile örümcek yavrularının saldırı hızı artar. E / Koza / Örümcek İnişi: İnsan Hali: İsabet ettiği ilk rakip birimi sersemletir ve gizlenmemiş olanları açığa çıkarır. Örümcek Hali: Elise, örümcek yavrularıyla beraber havaya sıçrayıp hedeflenen rakibin üstüne düşer. Bir rakip hedefin üstüne düşmesinin ardından, Elise’in Örümcek Kraliçe’den kazandığı ilave hasar ve iyileştirme artar.

İnsan Hali: İsabet ettiği ilk rakip birimi sersemletir ve gizlenmemiş olanları açığa çıkarır. Örümcek Hali: Elise, örümcek yavrularıyla beraber havaya sıçrayıp hedeflenen rakibin üstüne düşer. Bir rakip hedefin üstüne düşmesinin ardından, Elise’in Örümcek Kraliçe’den kazandığı ilave hasar ve iyileştirme artar. R / Örümcek Hali: Elise korkunç bir örümceğe dönüşür. Saldırı menzili azalır ve bunun yerine hareket hızı kazanır. Yeni yeteneklere kavuşur ve örümcek yavrusu sürüsü rakiplerine saldırır.

Sinsi Koza Elise’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Elise’in güçlü özellikleri:

Orman kamplarını az hasar alarak ve çok hızlı bir şekilde temizleyebilmesi

Baskın potansiyelinin yüksek olması ve baskın konusunda güçlü olması

Anlık hasarının yüksek olması

Elise yeteneklerinin getirisi ile birlikte orman kamplarını bir hayli hızlı ve çok fazla hasar almadan dönebilen bir karakter. Bunun yanı sıra Koza yeteneğine sahip olması ve E yeteneği ile rakibine çok rahat ve güvenli bir şekilde yanaşabilmesi, karakterin baskın yapma potansiyelini bir hayli arttırıyor. Sahip olduğu anlık hasarın seviyesi ise oldukça kayda değer ve Elise’i rakip takım için tehdit oluşturan bir seviyeye çıkartabiliyor.

Elise’in zayıf özellikleri:

Kitle kontrole karşı oldukça zayıf olması

Karakterin tam bir büyücü olmamasına karşın bir hayli kırılgan olması

Belli başlı birkaç eşya satın alana dek erken safhalarda hasar konusunda sıkıntı yaşayabilmesi

Kitle kontrol League of Legends’daki en tehlikeli ve kritik yetenek türlerinden bir tanesi. Oyundaki birçok karakter kitle kontrole karşı zayıf durumda ve Elise’de bu karakterlere istisna değil maalesef. Hasar konusunda, hatta anlık hasar konusunda bir hayli güçlü olmasına karşın büyücü özelliklerini barındıran bir karakter olduğu içinde kırılganlık yanında bonus olarak geliyor. Bunun yanı sıra çok büyük bir problem olmasa da, oyunun çok erken safhalarında birkaç eşya çıkana kadar savaşma durumunda hasarı problem olabiliyor.

LoL’de Elise nasıl oynanır?

İnsan formundaki E yeteneğinizin isabetli olması oldukça büyük bir önem taşıyor

Örümcek formundaki E yeteneğinizin hem ofansif hem defansif kullanımına dikkat edin

Sadece tek bir formda oynamak yerine hem örümcek hem insan formundaki yetenekleri belli bir rotasyon ile kullanın

Elise oynarken başarılı bir baskın yapabilmenin en temel yolu insan formundaki E yeteneğinizi yani Koza yeteneğinizi iyi kullanmaktan geçiyor. Kozanız isabetli olursa baskınınız yüksek ihtimalle başarılı olacaktır. Örümcek formundaki sahip olduğunuz E yeteneği yani Örümcek İnişi, hem defansif hem ofansif kullanılabiliyor. Rakipleri kovalamak için bu yeteneği kullanmanız bir yana, bir düşmandan kaçarken belli bir süre havada kalıp yetenek süresi bekleyebilir veya düşmandan uzakta var olan herhangi bir düşman birimine doğru iniş yapabilirsiniz. Sadece tek bir formda oynamak yerine hem örümcek hem insan formu arasında sürekli değişim yaparsınız yeteneklerinizi daha verimli bir şekilde kullanma şansına sahip olacağınız için sürekli hasar çıkarma potansiyelini olabilir.

Elise’e karşı nasıl oynanır, Elise nasıl yenilir?

Elise’in en temel yeteneği yani baskına başlarken kullandığı Koza yeteneğine karşı dikkatli olmakta fayda var

Elise örümcek formundayken Örümcek inişi ile aranızdaki mesafeyi çok hızlı kapatabilir. Bu yüzden farkettiğinizde tek oynamamaya dikkat edin

Elise 1’e1 savaşlarda oldukça güçlü ve çok kısa bir sürede yüksek hasar çıkartabiliyor. Bu yüzden özellikle tamamlanmış birkaç eşyaya sahip Elise’e karşı dikkatli oynamak gerekiyor.

Elise’ten baskın yediğiniz esnada genel olarak ilk dikkat etmeniz gereken şey Elise’in Koza yeteneği. Bu yetenekten kaçınmayı başarırsanız genel olarak size saldırmaktan vaz geçecektir veya örümcek formuna bürünüp agresif bir tavır sergileyecektir. Bu durumda da üzerinize Örümcek İnişi ile atılması mümkün. Bu yetenekten kaçınmak pek mümkün değil bu yüzden olabildiğince takım arkadaşlarınızın yanında oynamanız savaşınızı kolaylaştıracaktır. Karakterin güçlü olduğu kısım genellikle 1’e1 savaşlar olduğu için hasarını hafife almamanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle oyunun geç safhalarında bir suikastçi havasıyla saldırı gücü taşıyıcılarını çok kolay ortadan kaldırabilir.

Örümcek Kraliçe hakkında görüşlerimiz bu şekildeydi. Elimizden geldiğince Elise'in yeteneklerine, CT'lerine, güçlü ve zayıf yanlarına değinmeye ve bilgi vermeye çalıştık. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.