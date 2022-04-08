Lol Jinx CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Zaun’un çılgın kızı Jinx, League of Legends’ın kelimenin tam tabiriyle en deli karakterlerinden biri. Kişiliğini bir kenara koyarsak alt koridordaki en güçlü saldırı taşıyıcılarından biri olan Jinx’in CT’lerine (Counter), yeteneklerine, güçlü ve zayıf özelliklerine bir göz atacağız.

Bir süredir metayı kendine göbek adı edinmiş karakterlerden birisi olan Jinx, LoL şampiyonları arasında popülerliğini hiç kaybetmiyor. Hasar konusunda gerçekten tehlikeli olmasının yanı sıra, pasifinden kazandığı saldırı hızı ve hareket hızı ile de önüne geçilmesi hayli güç bir karakter haline geliyor.

Normal saldırılarını en büyük silahı olarak kullanan Jinx, bu gücü oyunun erken safhalarında çok belli etmese de oyunun orta safhalarından itibaren pasifinin de yardımıyla tam bir canavar haline bürünebiliyor. Bizde bu canavar Jinx'in CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini yakından incelemeye karar verdik.

Jinx CT’leri: Jinx’e karşı güçlü olan counterları

Ziggs

Veigar

Kai’Sa

Twitch

Jhin

Jinx’in güçlü bir karakter olduğu su götürmez bir gerçek olsa da, Jinx’in erken safhası pek de güçlü değil. Bunun yanı sıra menzilini kullanıp yetenekleri ile düşmanları haraslayabilen karakterler erken safhada Jinx’in başına bela olabiliyor. Bu durum oyunun ilerleyen safhalarında değişiyor olsa da koridor safhası oyunun başları için büyük önem taşıyor.

Zaun’un çılgını Jinx’in tüm yetenekleri:

Pasif / Ay Çok Heyecanlı!: Jinx bir rakip şampiyonun, destansı orman canavarının veya yapının katledilmesine, kesilmesine veya yıkılmasına yardım ettiğinde büyük bir hareket hızı ve saldırı hızı artışı kazanır.

Jinx bir rakip şampiyonun, destansı orman canavarının veya yapının katledilmesine, kesilmesine veya yıkılmasına yardım ettiğinde büyük bir hareket hızı ve saldırı hızı artışı kazanır. Q / Değiştir!: Jinx, makinelisi Dan Dan ve roketatarı Kılçık arasında geçiş yaparak normal saldırılarına farklı özellikler kazandırır. Dan Dan’la yapılan saldırılar saldırı hızı sağlarken, Kılçık’la yapılan saldırılar alan etkili hasar ile menzil artışı verir; fakat mana tüketir ve daha yavaştır.

Jinx, makinelisi Dan Dan ve roketatarı Kılçık arasında geçiş yaparak normal saldırılarına farklı özellikler kazandırır. Dan Dan’la yapılan saldırılar saldırı hızı sağlarken, Kılçık’la yapılan saldırılar alan etkili hasar ile menzil artışı verir; fakat mana tüketir ve daha yavaştır. W / Cızzt!: Jinx, şok tabancası Cızbız’la ateş ettiği ilk rakip şampiyona hasar verir, şampiyonu yavaşlatır ve açığa çıkarır.

Jinx, şok tabancası Cızbız’la ateş ettiği ilk rakip şampiyona hasar verir, şampiyonu yavaşlatır ve açığa çıkarır. E / Patlangaç: Jinx’in bir hat üzerinde attığı bombalı kapanlar 5 saniye sonra patlayarak rakipleri ateşe verir. Patlangaçlar, üzerlerinden geçen rakip şampiyonları yere mıhlar.

Jinx’in bir hat üzerinde attığı bombalı kapanlar 5 saniye sonra patlayarak rakipleri ateşe verir. Patlangaçlar, üzerlerinden geçen rakip şampiyonları yere mıhlar. R / Manyak Güçlü Ölüm Roketi!: Jinx’in ateşlediği süper roket harita boyunca yol alırken hasar elde eder. Roket bir rakip şampiyona çarptığında patlayarak ona ve çevredeki rakiplere eksik can değerlerine göre hasar verir.

Delifişek Jinx’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Jinx’in güçlü özellikleri:

Pasifi sayesinde yüksek miktarda saldırı hızı ve hareket hızı kazanabilmesi

Q yeteneği sayesinde daha hızlı ve kısa menzilli hasar veya daha uzaktan ve alan menzilli farklı normal saldırılara sahip olması

Ulti yeteneği sayesinde haritanın herhangi bir yerine destek sağlayabilmesi veya farklı koridorlardaki rakipleri öldürebilmesi

Jinx’in pasifi özellikle orta safhalardan itibaren oldukça efektif oluyor. Sağladığı saldırı hızı ve hareket hızı normal saldırı odaklı bir karakter için oldukça güçlü olabiliyor. Bunun yanı sıra Q yeteneğinin getirisi sayesinde normal saldırılarını da belli bir ölçüde şekillendirebiliyor. Ulti yeteneği ise harita genelinde takımına yardım sağlamasının yanı sıra başka koridorlardan rahatça rakip öldürebilmesine de imkan sağlıyor.

Jinx’in zayıf özellikleri:

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi oldukça kırılgan olması

Kitle kontrollere karşı çok zayıf olması

Hareketlilik açısından çok fazla opsiyonu olmadığı için koridor safhasında baskınlara açık olması

Jinx’de birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi oldukça kırılgan olmaktan muzdarip. Aynı zamanda kitle kontrole dayalı yeteneklerde karakterin zayıf noktalarından bir tanesi. Hareketlilik ise başka problematik bir olay. Pasifinden gelen hareket hızı oldukça makul fakat belli başlı şartlar dahilinde aktifleştiği için her zaman kurtarmayı başaramıyor.

LoL’de Jinx nasıl oynanır?

Q yeteneğiniz savaşlarda oldukça önem taşıyor. Kılçık oldukça güçlü fakat Dan Dan’la yapılan saldırılar daha hızlı olduğu için özellikle yakındaki rakiplere karşı daha etkili olabiliyor

Haritayı sürekli kolaçan etmenizde fayda var. Bu şekilde farklı koridorlara ulti yeteneğiniz ile destek sağlayabilirsiniz

Koridor safhasında roketleriniz aracılığıyla hem minyon kesip hemde rakiplerinizi haraslayabilirsiniz

Jinx’in Q yeteneği savaş esnasında önem taşıyan bir yetenek. Kılçık çok vuruyor ve güçlü fakat yakın menzile giren şampiyonlara Dan Dan ile daha hızlı saldırılar yapmak daha çok işinize yarayacaktır. Haritayı sürekli kolaçan etmenizde fayda var. Bu sayede ulti yeteneğiniz ile olası rakipleri öldürme şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca koridorunuza gelecek olan olası baskınlara da önlem almış olursunuz. Jinx’in temel mekaniği herhangi saldırı gücü karakterlerine kıyasla çok farklı değil. Normal saldırılarınızı iyi kullanabilecek şekilde pozisyon almak, genel olarak birçok saldırı gücü karakterini oynayabilmenin en temel yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ki konu Jinx olduğunda Q yeteneği normal saldırılarınıza dahil olduğu için Q yeteneğinize göre pozisyon almanız oldukça önem taşıyor.

Jinx’e karşı nasıl oynanır, Jinx nasıl yenilir?

Jinx’in ulti yeteneği menzil arttıkça daha çok hasar vuracaktır. Bu yüzden kaçınma şansınız yoksa yakın menzilden maruz kalmanız en güvenlisi olacaktır

Jinx’in yere bıraktığı patlangaçları oldukça yüksek bekleme süresine sahip ve Jinx’in sahip olduğu tek defansif yetenek olduğu için bu yetenekten kaçınmayı başarırsanız saldırmak için fırsatınız olacaktır

Jinx kılçık silahı ile alan etkili saldırılar yapabildiği için minyon kestiği esnada aynı zamanda size de saldırabilir. Bu yüzden olabildiğince minyonlardan uzak oynamanızda fayda var

Jinx’in ulti yeteneği ne kadar uzaktan vurursa o kadar hasar vurabilen bir yetenek. Tabii ki kaçınmak en mantıklı çözüm fakat kaçınmak gibi bir durum söz konusu değilse yakın menzilden maruz kalmak en mantıklısı olacaktır. Jinx’in patlangaç yeteneği kendisini savunmak için kullanabildiği nihai yeteneği. Eğer bu yetenekten kaçınmayı başarırsanız veya Jinx bu yeteneği boşa harcarsa size saldırmak için büyük bir fırsat doğacaktır. Jinx’in sahip olduğu kılçık silahı alan etkili saldırı özelliğine sahip olduğu için koridorda minyon kestiği esnada hiçbir efor sarfetmeden sizede saldırabilir. Bu yüzden elinizden geldiğince güvenli oynayıp bedava hasar yemekten kaçının. “Jinx nasıl oynanır?” kısmında bahsettiğimiz üzere Jinx’in en büyük silahı normal saldırıları. Normal saldırılarını rahat kullanabileceği pozisyonları kendine yaratabilirse başınıza bela olma potansiyeli bir hayli yüksek. Bu yüzden elinizden geldiğince bu pozisyonu yaratmasına engel olmakta fayda var.

League of Legends (LoL) karakterlerinden Delifişek lakaplı Jinx bu yazımızın konusu oldu. Jinx’in sahip olduğu tüm yeteneklerini yakından inceledik. Nasıl oynanabileceğine, karşısında nasıl durabileceğinize, güçlü ve zayıf özelliklerine ve CT’lerini dair de temel ipuçlarını elimizden geldiğince aktardık. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.