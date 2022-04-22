Lol Kalista CT(Counter), Yetenekler, Güçlü Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın Gölge adalarından gelen intikamcı karakter Kalista bu yazımızın konusu oldu. Herhangi bir suç işlemediğinizden emin olun yoksa kalista mızrakları ile birlikte peşinize düşecektir. Alt koridorun en kendine has karakterlerinden biri olan Kalista. Alışılması zor olsa da alıştıktan sonra oynaması oldukça eğlenceli bir karakter. Bizde bu sebepten intikamcı dostumuzun CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Kalista League of Legends’daki en kendine has karakterlerden bir tanesi. Kendince kompleks bir oynanışa sahip olsa da aslında bu kompleks oynanışı karakteri güçlü yapan detay diyebiliriz. Normal saldırıyla yürümek yerine etrafta tavşan gibi zıpladığı için Kalista menzilini kullanarak haraslama konusunda kendince özel bir yere sahip diyebiliriz. Tabii ki bu durum çok kolay gözükmese de alışılmayacak bir şey de değil.

Özellikle sahip olduğu ulti yeteneği sayesinde takım oyununa oldukça uygun bir karakter olan Kalista, son zamanlarda çok metada parlayan bir karakter olmasa da kendince sahip olduğu popülariteyi korumaya devam ediyor. Kalista erken safhada gücünü çok belli etmese de oyun geç safhalara ulaşmaya başladığında tam bir canavar olabiliyor. İntikamcı dostumuzdan basitçe bahsettiğimize göre karakterimizin CT’lerinden (Counter), yeteneklerinden, güçlü ve zayıf özelliklerinden bahsedebiliriz.

Kalista CT, Yetenekler ve özellikleri, oynanış ipuçları:

Kalista CT’leri, Kalista’ya karşı güçlü olan counterları

Kog’Maw

Veigar

Twitch

Jinx

Lucian

Kalista pasif yeteneği nedeniyle hareketli oynamaya oldukça meyilli bir karakter. Hareketli oynayabildiği durumlar sürekli lehine olan durumlar. Fakat hareketli olmasını engelleyebilecek veya bu hareketliliğine kafa tutabilecek olan karakterler Kalista için sorun yaratabiliyor. Kalista hareketli bir karakter olmasına karşın oyunun erken safhalarında oyun genelinde olduğu kadar rahat bir şekilde oynayamadığı ve daha az sıklıkla hareket edebildiği için erken koridor safhası da kendisi için biraz zorlu geçebiliyor.

İntikam Mızrağı Kalista’nın tüm yetenekleri:

Pasif / Üstün Denge: Kalista, normal saldırı veya Delici için hazırlanırken hareket komutu verilirse, saldırısını yaptığında o yöne doğru kısa bir mesafeyi atılarak geçer.

Kalista, normal saldırı veya Delici için hazırlanırken hareket komutu verilirse, saldırısını yaptığında o yöne doğru kısa bir mesafeyi atılarak geçer. Q / Delici: Kalita’nın fırlattığı mızrak, hızla ilerleyerek katlettiği rakiplerin içinden geçer.

Kalita’nın fırlattığı mızrak, hızla ilerleyerek katlettiği rakiplerin içinden geçer. W / Gözcü: Pasif: Kalista, Yeminli takım arkadaşıyla aynı hedefe saldırdığında ilave hasar kazanır. Etkinleştirildiğinde Kalista, bir hat boyunca devriye gezen ve önündeki alanı açığa çıkaran bir ruh gönderebilir.

Kalista, Yeminli takım arkadaşıyla aynı hedefe saldırdığında ilave hasar kazanır. Etkinleştirildiğinde Kalista, bir hat boyunca devriye gezen ve önündeki alanı açığa çıkaran bir ruh gönderebilir. E / Ciğerini Sök: Saldırılar, fırlatılan mızrakların hedefe saplanıp kalmasına neden olur. Etkinleştirerek mızrakları rakibinden sökebilirsin. Bu esnada rakip yavaşlatılır ve artan hasara maruz kalır.

Saldırılar, fırlatılan mızrakların hedefe saplanıp kalmasına neden olur. Etkinleştirerek mızrakları rakibinden sökebilirsin. Bu esnada rakip yavaşlatılır ve artan hasara maruz kalır. R / Ecelin Çağrısı: Kalista, Yeminli takım arkadaşını yanına ışınlar. Işınlanan şampiyon bir konuma doğru atılarak rakip şampiyonları geriye savurabilir.

Hareketliliği ile ön plana çıkan Kalista’nın güçlü ve zayıf özellikleri:

Kalista’nın güçlü özellikleri:

Hareketliliğin karakterin temel bir yapı taşı olması

Saldırı gücü taşıyıcısı olmasına rağmen anlık hasar potansiyelinin yüksek olması

Ulti yeteneğinin takım oyunu için çok uygun olması

Kalista gerçekten hareketliliği yapı taşı olarak kullanan bir karakter. Hareketlilik Kalista için herşey ve bunu iyi kullanabildiğinde Kalista önüne geçilmesi hayli zor bir karakter haline gelebiliyor. Saldırı gücü taşıyıcısı olmasına rağmen saldırdığınız rakibin üzerinde biriken mızrakları E yeteneği ile rakipten sökmek o zaman kadar rakibin üzerinde biriktirdiğiniz tüm mızrakların yüksek miktarda bir anlık hasar ile rakibin vücudundan çıkmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra Kalista’nın ulti yeteneği stratejik hamleler ve takım oyunu için oldukça uygun ve gerekli bir yetenek. Bağladığınız takım arkadaşınızı pozisyonunuzu ayarlamak veya rakibe karşı agresif bir oyun sergilemek için kullanabilirsiniz.

Kalista’nın zayıf özellikleri:

Hareketliliği engellendiğinde Kalista’nın çok zayıflaması

Kitle kontrole karşı çok dirençsiz olması

Oyunun erken safhasında hareketlilik ve hasar bakımından sıkıntılar yaşaması

Kalista hareketli olabildiği sürece oldukça güçlü bir karakter fakat hareketliliğinin önüne geçildiğinde oldukça zayıflayan bir karakter. Bu kitle kontrol olsun ve olmasın değişmeyen bir durum. Tabii ki kitle kontrole karşı olan zayıflığı Kalista için bir istisna değil hatta bahsi geçen durumu daha ciddi destekleyen bir unsur. Bunun yanı sıra oyunun erken safhalarında oyun genelinde sahip olacağı rahatlığa, hıza ve hasara sahip olmadığı için başlangıç koridor safhalarında Kalista biraz zorlanabiliyor. Tabii ki karakterimiz oyunun orta safhalarına doğru açılmaya başlıyor fakat erken safhalar biraz sancılı oluyor.

LoL’de Kalista nasıl oynanır?

Pasifini iyi kullanmak Kalista’yı iyi oynamak anlamına geliyor

E yeteneğini mümkün olabildiğince rakibe saldırdıktan sonra kullanın

W yeteneğiniz yolladığınız yer civarında gözcü olarak gezdiği için olası baskınlara karşı dikkatli olmanızı sağlayacaktır

Kalista’nın pasifi herşeyini oluşturduğu için pasifini iyi kullanmak karakteri iyi oynamak anlamına geliyor. Bu yüzden saldırırken ayak oyunlarına alıştığınızdan ve iyi yaptığınızdan emin olun. E yeteneğiniz normal saldırınız dışındaki temel hasarınızı oluşturuyor. Üstelik E yeteneğiniz ile bir rakibi öldürürseniz bekleme süresi sıfırlanacağı için rakibe olabildiğince saldırdıktan sonra kullanmanızda fayda var. W yeteneğiniz yolladığınız yerde hayaletle kısa bir süreliğine de olsa gözcü olarak gezdiği için görüş toteminin olmadığı zamanlarda olası baskınlara karşı hayatınızı kurtaran faktör olabilir. Bu yüzden W yeteneğinizi görüş olmayan ve baskın ihtimali olan yerlere karşı sık sık kullanın.

Kalista’ya karşı nasıl oynanır, Kalista nasıl yenilir?

Kalista’ya karşı alınacak en büyük tedbir hareketini kısıtlamak olacaktır

Kalista’nın mızrakları sürekli üzerinizde birikeceği için savaş ne kadar uzarsa o kadar aleyhinize olacaktır

Kalista’nın ulti yeteneği olası savaş başlangıcı için çok ideal bu yüzden tedbirli olmakta fayda var

Kalista’ya karşı alınabilecek en büyük ve kritik önlem, rahat bir oyun sergilemesini engellemek olacaktır. Hareketliliğini rahat bir şekilde kullanamadığınıda Kalista’ya karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunu en temel sağlayacak olan şey ise kitle kontrol. Özellikle 1’e1 savaştığınız esnada Kalista’nın mızrakları sürekli üzerinizde birikeceği için savaş ne kadar uzarsa Kalista’nın E yeteneği ile size vuracağı anlık hasar o kadar çok olacağı için uzun savaşlar aleyhinize olacaktır. Kalista’nın ulti yeteneği defansif ve ofansif kullanım açısından çok uygun bir yetenek. Kalista bağlı olduğu kişiyi kendine çektiği zaman savaşın başlayacağını veya bir şeylerin olacağı kesin. Bu yüzden tedbirli olmanızda fayda var.

League of Legends karakterlerinden İntikam Mızrağı Kalista, bu yazımızın konusu oldu. Kalista’nın CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.