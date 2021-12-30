Kennen CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın ninja Yordle’larından biri olan Kennen, kesinlikle ters düşmemeniz gereken bir karakter. Kendisini boyuna bakıp küçümsemeniz yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi olur bizden uyarı.

Genellikle üst koridorda boyundan büyük işlerle uğraşan Kennen, asıl gücünü orta oyun safhalarındaki takım savaşlarında göstermeye başlıyor. Doğru ellerde attığı yıldırımlar ile bütün rakip takım üzerinde elektron devleti kurma potansiyeline sahip olan bu karakter kesinlikle dikkat edilmesi gereken karakterlerden biri.

Erken safhalarda masum masum minyon kesip güçlenmesine göz yumarsanız, oyunun ilerleyen safhalarında bedelini oldukça ağır bir şekilde hem siz hem de takımınız öder. En kötü oyuncu bile yeterli eşyaya sahipse sadece ultisini kullanarak bir takım savaşını kendi lehine çevirebilir. Peki ''Nedir bu Kennen? Güçlü ve zayıf özellikleri nelerdir?'' diyorsanız onun cevabı da aşağıda.

Kennen CT'leri:

Pantheon

Urgot

Shen

Akshan

Ornn

Kennen, koridor safhasında fazla defansif olan karakterlere ve anlık hasarının işe yaramadığı karakterlere karşı güçsüz. Pantheon özellikle E yeteneğinin getirdiği yetenekleri bloklama özelliği sayesinde Kennen için büyük bir tehdit. Aynı şekilde Shen "Taunt" atabilme yeteneği sayesinde Kennen'ın vurmasını engelleyebiliyor. Ornn hem çok tank olması hemde birebir takaslarda Kennen gibi kırılgan karakterlere karşı güçlü olması sebebiyle Kennen karşısında iyi bir tercih. Akshan sahip olduğu kaçınma yeteneklerini ve menzilini kullanarak üstünlük sağlarken Urgot da yüksek direnci ve birebir savaşlarda güçlü olması ile Kennen'ın karşısında oynanılabilr.

Kennen’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Fırtına İşareti: Kennen, yeteneklerini 3 defa isabet ettirdiği rakipleri sersemletir.

Kennen, yeteneklerini 3 defa isabet ettirdiği rakipleri sersemletir. Q / Gürleyen Yıldız: Kennen belli bir konuma hızlı ilerleyen bir yıldız atar ve yıldız vurduğu rakibe hasar verirken, bir de Fırtına işareti koyar.

Kennen belli bir konuma hızlı ilerleyen bir yıldız atar ve yıldız vurduğu rakibe hasar verirken, bir de Fırtına işareti koyar. W / Elektrik Dalgası: Kennen pasif olarak birkaç saldırıda bir fazladan hasar verir ve hedefini Fırtına İşareti ile damgalar. Bu yeteneği aktifleştirerek, önceden Fırtına işareti taşıyan hedeflere hasar verip bir Fırtına İşareti daha ekleyebilir.

Kennen pasif olarak birkaç saldırıda bir fazladan hasar verir ve hedefini Fırtına İşareti ile damgalar. Bu yeteneği aktifleştirerek, önceden Fırtına işareti taşıyan hedeflere hasar verip bir Fırtına İşareti daha ekleyebilir. E / Şimşek Gibi: Kennen şimşek suretine bürünür ve birimlerin içinden geçebilir. İçinden geçtiği rakip birimlere Fırtına İşareti uygular. Kennen bu surete büründüğünde hareket hızı, suretten çıktığında saldırı hızı kazanır.

Kennen şimşek suretine bürünür ve birimlerin içinden geçebilir. İçinden geçtiği rakip birimlere Fırtına İşareti uygular. Kennen bu surete büründüğünde hareket hızı, suretten çıktığında saldırı hızı kazanır. R / Yıldırım Yağmuru: Kennen’ın çağırdığı fırtına, yakındaki rakip şampiyonlara vurarak büyü hasarı verir.

'Yordle Ninja' Kennen’ın güçlü ve zayıf yönleri:

Kennen'ın güçlü yönleri:

Koridor safhasında Kennen, büyü gücüne yönelik bir karakter olmasına rağmen normal saldırılarının güçlü olması ve pasifinden gelen özellikle nedeniyle haras potansiyeli yüksek olan karakterlerden biri

Kennen’ın pasif yeteneği her yetenek kullandığınız esnada rakibin üzerinde yük biriktirip, bu yükler tamamlanınca sersemlemesini sağlıyor. Bu yüzden özellikle ultiniz açıldıktan sonra güzel yapılan bir kombo rakibe hiç şans vermeden öldürmenizi sağlayabilir

E yeteneğinde Kennen şimşek suretine bürünüp değdiği her rakibi çarparak ilerleyebiliyor ve çarptığınız rakiplere ekstradan bir kere daha W yeteneğiniz ile hasar verebiliyorsunuz. Bu iki yeteneğin birleşimi sayesinde Kennen kendi koridorundaki minyonları temizleyebilecek hasarı ortaya çıkarabiliyor

Kennen, koridor ittirme konusunda oyunda bir nevi rahat eden karakterlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra herhangi bir mana sıkıntısı da olmadığı için çok rahat bir şekilde yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. E yeteneğinden gelen hareket hızını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ofansif veya defansif iki koşulda da imdat çekiciniz olacaktır.

Kennen'ın zayıf yönleri:

Karakter çok kırılgan olduğu için kitle kontrol yeteneklerine karşı zayıf olması

Karakterin kombosu all-in dediğimiz bir olaya dayanıyor. Girerse tam anlamıyla herşeyiyle girmesi gerektiği için karşı takımı öldürecek hamleyi yapamazsa arada kalıp ölme ihtimali bir hayli yüksek oluyor

Rakiple aralarındaki mesafeyi hızlı kapatan şampiyonlara karşı her zaman direnç gösteremeyebiliyor

Kennen birçok üst koridor karakterine kıyasla oldukça kırılgan bir karakter. Bu yüzden hızlı mesafe kapatan karakterlere karşı tam potansiyelini ortaya koyamayabiliyor. Bunun yanı sıra aynı kırılganlıktan ötürü kitle kontrol başına çok fazla dert olabiliyor.

LoL'de Kennen nasıl oynanır?

Pasifinizi iyi kullanmak rakibinizi kesmeniz için gereken pozisyonun var olmasını sağlayabilir. Bu yüzden yeteneklerinizi iyi kullanıp rakibinizi sersemletmeniz gerekiyor.

E yeteneği sahip olduğunuz tek hareket yeteneği olduğu için ofansif amaçlı mı defansif amaçlı mu kullanacağınız kritik önem taşıyor. Ofansif amaçla kullanıp istediğinizi elde edemezseniz ölmeniz baya bir olası

Erken safhalarda özellikle de ultiniz yokken çok bir tehdit oluşturmadığınız için karşı takımın ormancısı bunu size karşı kullanabilir. Çok fazla baskın yediğiniz durumlarda defansif oynamaya önem gösterin.

Takım savaşlarında pervasız E ve ulti atarak girmek yerine sabırlı olup pozisyon kollayın

Kennen gerçek gücünü takım savaşlarında ortaya koyan bir karakter. Fakat yinede pervasızca oynamak Ultinizi tamamen kullanmadan ölmenize sebep olabilir. Bu yüzden sabırlı olup doğru pozisyonda agresifleşmek kesinlikle önem taşıyor. Koridor safhasında rakibinizi Q yeteneğiniz ile haraslamanız oldukça önemli. Neticede her vurduğunuz Q yeteneği için bedava W yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Bu işin sonu da rakibi sersemletmeye kadar gideceği için her türlü avantajnıza olacaktır.

Kennen karşısında nasıl oynanır, Kennen nasıl yenilir?

Kennen’ın pasifi üzerinizde birikmeye başlayınca defansif bir tavır sergilemenizde fayda var. Durduk yere sersemletme yerseniz arkasından bedava hasarda hediye olarak gelir

Minyonların arkasında oynamak Kennen’ın Q harasının önüne geçmek için yapılan en temel stratejilerden bir tanesi bunu uygulayın

6. seviyeye ulaştığında Kennen’a karşı bir kat daha dikkatli olmanız gerekiyor. Kendisi öldürecek potansiyelde olmasa bile sahip olduğu kitle kontrolü başka birinin sizi çok kolay öldürmesine sebep olabilir

Kennen’ın karşısında oynamanın en temel yolu minyonların arkasında oynamak. Q yeteneğini yemediğiniz sürece normale kıyasla daha rahat bir koridor safhası geçirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise üzerinizde biriken yıldırım yükü. Bu yük yükselmeye başladığında biraz daha defansif oynamanızda da fayda var. Kennen’ın sahip olduğu kitle kontrolü canınızı çok sıkıyorsa erken safhada büyü direnci veren bir ayakkabı alıp pasif olarak kitle kontrol süresinide azaltabilirsiniz.