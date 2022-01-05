Lol’de Pantheon CT'leri, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

Targon dağının yükselmiş kudretli bir savaşçısı olan Pantheon, kalkanını ve mızrağını kapıp Sihirdar Vadisi’ne savaşmaya iniyor. Koridor konusunda oyunun en esnek karakterlerinden bir tanesi olan Pantheon, gerçekten başarabilirseniz her koridorda bir şekilde oynanıyor.

Yetenek kitinin çok güçlü olması sebebiyle orta koridorda erken safhaların korkulu rüyası olabilirsiniz. Veya E yeteneğinin muazzam defansif özelliği sayesinde alt koridorda destek rolünde oynayabilirsiniz. Hatta üst koridorda birçok karaktere kafa tutmanız bile mümkün.

Özellikle rework yiyip yeni bir oynanış tarzına sahip olduktan sonra, League of Legends’da kaybettiği pozisyonun yeniden elde eden Pantheon. El becerisini iyi kullananın her koridorda oynayabileceği bir karakter.

Pantheon CT'leri:

Sett

Azir

Rell

Xerath

Alistar

Pantheon verebileceği büyük anlık hasara dayanabilen karakterlere karşı oldukça zayıf. Anlık çıkardığı hasardan sonra bu hasar karşısında hayatta kalıp karşılık verebilecek potansiyelde bir karakter olursa (Sett gibi) bu karakterler Pantheon’a üstünlük sağlayabiliyor. Özellikle Pantheon’un E yeteneği büyük rol oynuyor Pantheon’un E yeteneği anlık hasarı engelleme konusunda oldukça başarılı fakat sürekli hasara sahip karakterlere karşı Pantheon’un E yeteneği oldukça işlevsiz kalıyor. Bunun yanı sıra uzaktan hasar verebilecek tek yeteneği Q yeteneği olduğu için koridor safhasında menzilini kullanabilen karakterler üstünlük sağlayabiliyor. Aynı zamanda hareketini kısıtlayan karakterlere karşı da zorlanabiliyor.

Pantheon’un tüm yetenekleri:

Pasif / Fani Dirayeti: Her birkaç yetenek veya saldırının ardından Pantheon’un bir sonraki yeteneği güçlenir.

Her birkaç yetenek veya saldırının ardından Pantheon’un bir sonraki yeteneği güçlenir. Q / Meteor Mızrağı: Pantheon mızrağını ileri doğru saplar ya da hedef doğrultuda fırlatır

Pantheon mızrağını ileri doğru saplar ya da hedef doğrultuda fırlatır W / Kalkan Hücumu: Pantheon bir hedefe atılarak ona hasar verir ve onu sersemletir.

Pantheon bir hedefe atılarak ona hasar verir ve onu sersemletir. E / Siperli Saldırı: Pantheon kalkanını kaldırarak ondan gelen hasardan etkilenmez hale gelir ve mızrağıyla art arda saldırılar gerçekleştirir.

Pantheon kalkanını kaldırarak ondan gelen hasardan etkilenmez hale gelir ve mızrağıyla art arda saldırılar gerçekleştirir. R / Gökkubbenin Çöküşü: Pantheon hazırlanıp havaya sıçrayarak seçilen bölgeye meteor gibi düşer.

'Ebedi mızrak' Pantheon’un güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Pantheon'un güçlü yönleri:

E yeteneğinin her türlü hasarı engelleyebilmesi

Yeteneklerinin gücünden dolayı erken safha da çok baskın olabilmesi

Ulti yeteneği ile başka koridorlara yardım edebilmesi

Pantheon’un E yeteneği karakterin sarsılmaz defansif yeteneği diyebiliriz. Kalkanını önüne açıp bir süre boyunca kule vb. yapılar hariç her türlü hasarı engelleyebiliyor. Bunun yanı sıra Pantheon erken safhalarda tam bir canavar. Yeteneklerinin erken safhada vurduğu hasarın çok yüksek olması ve E gibi defansif bir yeteneğe sahip olması erken safhada karşısında oynamayı bir hayli zor yapıyor. Bunun yanı sıra 6. seviyeye ulaştıktan sonra ulti yeteneği sayesinde birçok koridora baskın da yapabiliyor.

Pantheon'un zayıf yönleri:

Erken ve orta safhalarda oldukça güçlü olmasına rağmen oyunun geç safhalarına doğru işlevselliği azalması

Kaçınma ve hareketlilik adına ultisi olmasına rağmen koridor safhasında kullanabileceği bir yeteneği olmaması

Sürekli menzilini koruyup haraslayabilen karakterlere karşı zorlanması

Pantheon, erken ve orta safhalarda oluşturduğu baskıyı maalesef oyunun geç safhalarında oluşturamıyor. Ulti yeteneği birçok koridora hızlı bir şekilde yardım etmesi için iyi bir yetenek fakat koridor safhasında pek işine yaramıyor ve kaçınma ve hareketlilikten yoksun kalmasına sebep oluyor. Ne kadar takım savaşlarında birçok karakteri rahatça ortadan kaldırabilse de koridor safhasında menzilini koruyabilen karakterlere karşı haras potansiyeli olmadığı için zorlanabiliyor.

LoL'de Pantheon nasıl oynanır?

Rakibe saldırmadan önce pasifinizi doldurmanız hasar avantajını sizde olmasını sağlayacaktır

6. seviyeye ulaştığınız andan itibaren ulti yeteneğiniz ile harita genelinde takım arkadaşlarnızın yardımına konuşabilirsiniz

E yeteneği yegane bir savunma yeteneği olsa da mana bedelinin çok olması ve erken safhada bekleme süresinin uzun olması sebebiyle dikkatsiz kullanılmaması gerekiyor

Pantheon erken safhalarda bir hayli güçlü olsa da E yeteneğinin yüksek bekleme süresi ve mana bedeli başınıza bela olabilir. Pantheon’un hareketli olmaya yönelik tek yeteneği ultisi olduğu için ne kadar harita genelinde takıma yardımı kolaylaştırsa da koridor safhasında pek işine yaramıyor. Ayrıca karakter genel olarak erken safhalarda oldukça güçlü olduğu için agresif bir oyun sergileyip erken safhada üstünlüğü sağlamak önem taşıyor.

Pantheon’a karşı nasıl oynanır, Pantheon nasıl yenilir?

Pantheon oyunun erken safhalarında oldukça güçlü ve baskın bir karakter olduğu için menzilini koruyabilen ve defansif oynama potansiyeli olan karakter seçimi yapmak erken safhayı rahat geçirmenizi sağlayabilir

Erken safhada Pantheon oldukça güçlü fakat E yeteneği de bir o kadar fazla mana bedeline ve bekleme süresine sahip oluyor. Bunu kendi avantajınıza kullanabilirsiniz

Ulti yeteneği Pantheon’u koridorlar arasında hızlı bir şekilde gezinmesine imkan sağlıyor. Bu yüzden 6. seviyeden itibaren daha tedbirli bir koridor safhası geçirmek önem taşıyor

Pantheon erken safhada oldukça baskın oynayabilen bir karakter. E yeteneğinin yegane savunması, sersemletme özelliği ve yüksek hasarı kendisini oldukça tehlikeli bir karakter yapıyor. Fakat bunun yanı sıra E yeteneğini kullandıktan sonra da bekleme süresinin uzunluğundan dolayı oldukça kırılgan bir pozisyonda oluyor. Pantheonla olan bir savaşınızdan sağ çıkarsınız bu avantajı kendiniz veya ormancınız ile rakibi cezalandırarak değerlendirebilirsiniz. 6. seviyeden itibaren Pantheon her koridora rahat bir şekilde yarım edebilir hale geliyor. Bu yüzden takım olarak Pantheon’un baskınlarına karşı hazırlıklı oynamak gerekiyor.