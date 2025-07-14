Hazırlanan yeni bir site sayesinde macOS'un geçmişteki 20 yıldaki gelişimine ve önemli anlarına tanıklık edebiliyor ve ilk elden deneyimleyebiliyorsunuz.

İnternetten çok önce, 1984 yılında çıkan ilk Macintosh bilgisayarda yer alan ve bugünkü Mac'lerde hâlâ varlığını sürdüren bir uygulama var o da Denetim Masası. Şimdi “Ayarlar” olarak bildiğimiz bu uygulamanın aslında oldukça ilginç bir geçmişi var.

Tasarımcı ve yazar Marcin Wichery, bu uygulamanın ilk 20 yılını derinlemesine araştırmış. Sadece tarihini anlatmakla kalmamış, o dönemki Mac’leri birebir deneyimleyebileceğiniz emülatörleri de bir internet sitesine eklemiş.

macOS'un 20 yılını baştan aşağı inceleyebilirsiniz

İlk bakışta çok da ilginç gelmeyebilir ama Wichery, Denetim Masası’nın aslında ne kadar çok değiştiğini ve Apple tarihindeki yerini çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Macintosh'un tasarım evrimi, yazılımın donanım olmadan da nasıl harikalar yaratabildiğini gözler önüne seriyor.

Makale, Steve Jobs’un Bill Gates’e bir sunum yaparken Apple mühendisi Andy Hertzfeld’e bağırdığı o meşhur “Kapa çeneni!” anına da yer veriyor. Bilmeyenler için zamanında Steve Jobs, Macintosh’un özel donanım olmadan, yazılımla imleci pürüzsüz hareket ettirmeyi başardığını anlatırken Hertzfeld’in bunu Apple II’de de yaptıklarını söylemek üzere olduğunu sezmiş ve hemen müdahale etmiş.

Özellikle Apple tarihine ve tasarımın gelişimine ilgi duyanlar için bu yazı ve emülatörler âdeta hazine gibi. Siz de "Frame of Preference" sitesi üzerinden bu nostaljik ve eğlenceli yolculuğa çıkarabilirsiniz.