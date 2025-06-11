macOS 26 ile gelen Telefon uygulaması, iPhone aramalarının doğrudan Mac üzerinden yapılmasına ve cevaplanmasına olanak tanıyor. Apple’ın bu yeni uygulaması, Wi-Fi bağlantısı üzerinden iPhone’daki aramaları Mac’e aktararak cihazlar arasında geçiş ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Uygulama, şimdilik yalnızca geliştirici beta sürümünde kullanılabiliyor.

Apple, macOS 26 ile birlikte Mac kullanıcılarının işini kolaylaştıracak bir özellikle karşımıza çıkıyor. Artık iPhone’daki çağrıları doğrudan Mac üzerinden yönetmek mümkün olacak. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar için bu özellik fazlasıyla pratik görünüyor. Telefona uzanmadan Mac üzerinden aramaları cevaplayabilmek, günlük akışı epey rahatlatacak gibi duruyor.

macOS 26 ile gelen yeni Telefon uygulaması sayesinde artık iPhone’un ekranını yansıtmaya falan gerek yok. Mac’in başındayken doğrudan arama yapabiliyor ya da gelen çağrıyı anında cevaplayabiliyorsun. Bu özellik, Apple’ın Continuity sistemi sayesinde iPhone’daki aramayı Wi-Fi üzerinden Mac’e aktarıyor. Kulaklık ya da hoparlör bağlıysa, görüşmeye Mac üzerinden rahatça devam etmek mümkün.

Arama kayıtları, sesli mesajlar tek ekranda

Telefon uygulamasının arayüzü, iOS versiyonundan izler taşıyor. Uygulama açıldığında son aramalar ve favori kişiler listeleniyor. Arama kayıtlarına ait detaylara, kişi posterlerine ve sesli mesajlara tek tıklamayla erişilebiliyor. Ayrıca cevapsız aramalar, spam çağrılar ve tanınmayan numaralar gibi kategoriler de menü üzerinden görüntülenebiliyor.

Kullanıcılar, arama yaparken ya da çağrı aldıklarında ekranın sağ üst köşesinde bir kutucuk beliriyor. Bu kutu üzerinden çağrıyı cevaplamak, canlı çeviri, ekran paylaşımı ya da çağrı kaydı gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Arama kaydı özelliği kullanıldığında Notlar uygulaması otomatik olarak açılıyor ve görüşme detayları burada tutuluyor.

Telefon uygulaması şimdilik sadece geliştirici beta sürümünde kullanılabiliyor. Testlerde zaman zaman donmalar, arayüzde takılmalar ve durduk yere düşen aramalar gibi sorunlar yaşanmış. Apple’ın bu pürüzleri sonbaharda çıkacak tam sürümden önce toparlaması bekleniyor.