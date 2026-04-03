Mart 2026: Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de mart boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız mart ayında en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Prime Video'da yayımlanan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 filminin zirveye yeniden yerleştiğini görebiliyoruz. Onu Netflix'ten yayımlanan Katil Makine ve Prime Video'dan Yıkım Ekibi takip ediyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Katil Makine - Netflix Yıkım Ekibi - Prime Video Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix Aquaman ve Kayıp Krallık - TV+ Günahkârlar - HBO Max & TV+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+ Greenland: Kıyamet - Prime Video Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix Görünmez Kaza - Mubi