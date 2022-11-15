Elektrikli scooter kiralama hizmetiyle tanınan mobilite girişimi Martı, geçtiğimiz günlerde TAG (Tek Araçla Gidelim) hizmetini duyurmuştu. Hizmetin duyurulmasının ardından İstanbul İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise dev girişimi 'korsancılık'la suçlayarak yasal işlem başlattığını ifade etti. Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem ise paylaştığı bir videoyla İTEO başkanına sert tepki gösterdi.

2019 yılında kurulan ve elektrikli scooter kiralama girişimi Martı, kısa sürede hızla büyüyerek ülkenin en büyük girişimlerinden biri haline gelmeyi başarmıştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde ise en yeni hizmeti TAG’ı (Tek Araçla Gidelim) duyurmuştu. İsminden de anlaşılabileceği gibi TAG, aynı yöne gidecek kişilerin birlikte seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyor. Araç yoğunluğunu ve hava kirliliğini azaltmak için çıkarıldığı belirtilen bu hizmette kullanıcılar, Martı TAG yoluyla sürücü tarafından belirlenen belli ücretler karşılığında beraber yolculuk yapabiliyor.

Martı’nın herhangi bir ücret veya komisyon almayacağını belirttiğ, TAG hizmetinin duyurusunun ardından ise taksiciler ve Martı arasında son günlerde bazı gerginlikler yaşanmaya başladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, şirketi ‘korsancılık’ ile suçlarken, Martı kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem’den cevap geldi. Gelin hep birlikte son günlerde yaşananlara birlikte göz atalım.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Martı hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bazı taksiciler sosyal medya üzerinden Martı’nın TAG girişimine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Girişim ‘korsan’ taksicilik ve emeğe taş koymak ile suçlanırken, CEO Öktem, TAG’ın yolcu taşımacılığı hizmeti olmadığını ve gelir elde eden bir ticari faaliyet olmadığını aktardı.

Sonrasında ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’ndan (İTEO) bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, yine ‘korsancılık’ iddiaları yer aldı. İTEO bu paylaşımda; Martı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını ve bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Ayrıca İTEO başkanı Eyüp Aksu da benzer bir paylaşımda bulundu. Öktem, buna da Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, İTEO başkanına sert çıktı

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, bugün ise Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir video paylaştı. ‘Tehdide cevap’ ifadeleriyle paylaşılan videoda ünlü girişimci, İTEO başkanı Eyüp Aksu’ya sert çıkarak son zamanlarda yaşananlara değindi. Öktem taksicilere de seslenirken TAG ile karşımıza çıkan carpool (otomobil paylaşımı) hizmetinin yurt dışında da uzun süredir kullanıldığını ekledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videonun tamamına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz iki taraf arasındaki bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.