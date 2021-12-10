Netflix ve YouTube üzerinden izleyebileceğiniz Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini siz, çocuğunuz ya da kardeşiniz sevdiyse iyi haber, bu çizgi filme benzer daha pek çok animasyon film var. Keyifle izleyebileceğiniz en güzel animasyon filmleri listeledik ve kısaca filmlerin anlattıkları hikayelerden bahsettik.

Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini mutlaka duymuşsunuzdur. YouTube ve Netflix platformları üzerinden izleyebileceğiniz bu keyifli çizgi film, klasik bir Rus hikayesinin çocuklar için animasyon olarak televizyona uyarlanmış versiyonudur. Maşa ile Koca Ayı çizgi filminde, ormanın içindeki tren garının yanındaki evde yaşayan ve en yakın dostları koca ayı ve ormanın diğer hayvanları olan küçük bir kızın maceralarını izliyoruz.

Eğer Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini siz, çocuğunuz ya da kardeşiniz sevdiyse yine Netflix ve benzeri platformlarda izleyebileceğiniz pek çok farklı animasyon film var. Animasyon filmler, çocuklara sinema sevgisini keyifli çizgiler ile aşılarken yetişkinleri de günlük sıkıntılardan kurtarabilecek yapımlardır. Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini sevenler için aynı keyifle izleyebileceğiniz animasyon filmleri listeledik.

Maşa ve Koca Ayı gibi keyifle izleyebileceğiniz animasyonlar:

Klaus

The Mitchells vs. The Machines - Ailem Robotlara Karşı

Cloudy With a Chance of Meatballs - Köfte Yağmuru

Monster House - Canavar Ev

How to Train Your Dragon - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Ne Zha

The Little Prince - Küçük Prens

Over the Moon - Bir Ay Masalı

The Lorax

Rango

Noel Baba'nın Noel Baba olmadan öncesini anlatan: Klaus

Yıl: 2019

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %97

Sakinlerinin neden kavga ettiklerini kendilerinin bile unuttuğu bir kasaba ve bu kasabaya burnu sürtülsün diye göreve gönderilen posta şirketinin sahibinin oğlu. Kasabaki huysuz insanlardan biri tanıdığımız bir karakter, St. Klaus yani Noel Baba ama henüz bu işi yapmaya başlamamış. Aklı havada postacımız, biraz da şansın yardımıyla hem nedensizce birbirine küs olan kasaba halkını birleştiriyor hem de tüm dünya çocuklarına Noel Baba’yı hediye ediyor.

Aile bağlarını güçlendirecek: The Mitchells vs. The Machines

Yıl: 2021

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %97

Sinema sevdalısı genç bir kızın ve onun enteresan ailesinin hikayesini izlediğimiz filmde genç kız, sinema okulunu kazanmış ve ailesi onu okula bırakmak için bir yolculuğa çıkmıştır. Her aile gibi aralarında ufak sorunlar vardır ancak hiçbir sorun, robotların ayaklanması kadar önemli değildir. Bu sevimli aile hikayesinde, heyecan dolu aksiyon sahneleri ile birlikte aile bağlarının ne kadar güçlü duygular olduğunu da izliyoruz.

Hayalinde bilim insanı olanlara: Cloudy With a Chance of Meatballs

Yıl: 2009

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %86

2013 yılında bir de devam filmi yapılan Cloudy With a Chance of Meatballs, bilim insanı olmak isteyen küçük bir çocuğun büyüyüp de bu hayalini gerçekleştirmesini anlatıyor. Kendi ufak kasabasının çılgın bilim insanı olan karakterimizin icatları en basit tanımıyla biraz değişiktir. Hatta öyle ki dünyadaki açlığı bitirmek için yağmur yerine yiyecek yağmasını sağlayan bir makine bile yapar. Ancak bu makine de diğer icatları gibi bazı sorunlara neden olacaktır.

Heyecan arayanlara: Monster House

Yıl: 2006

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

IMDb: 6,6

Rotten Tomatoes: %75

Küçük kasabalarda yaşayan tüm gençler gibi Monster House filmindeki üç genç karakterimiz de sıkılmakta ve heyecan aramaktadırlar. Yine tüm küçük kasabalarda olduğu gibi burada da korkutucu bir ev vardır. Üç genç, biraz aksiyon yaşamak için bu eve girmeye ve evdeki sıra dışı canlıları görmeye karar verirler. Ancak evin içinde sıra dışı canlı yoktur, aslında evin ta kendisi sıra dışıdır.

Özel bir dostluk izlemek isteyenlere: How to Train Your Dragon

Yıl: 2010

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %99

İskandinav diyarında Berk isimlik bir adada yaşayan gencimiz, diğerlerinden biraz farklıdır. Çünkü babası klan şefi olmasına rağmen adanın geleneği olan ejderhalarla savaşmak hiç de ona göre değildir. Yine de zorla da olsa ejderha dövüş okuluna gönderilir. Ancak burada ansızın yaralı bir ejderha ile tanışır ve arkadaş olur. Bu arkadaşlık, aslında yüzyıllardır dövüştükleri bu canlıların o kadar da korkutucu olmadığını gösterecektir.

İyilik ve kötülük kavramlarının sorgulandığı: Ne Zha

Yıl: 2019

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %98

Kadim bir Çin hikayesinin animasyon film uyarlaması olan bu filmde gördüğümüz mitoloji anlatısı biraz yabancı gelse de bu kültüre ilgi duyan herkesi kendine hayran bırakacak. Filmde, kötülüklerle savaşmak için özel güçlerle donanmış olarak doğan bir çocuğun hikayesini izliyoruz. Ancak bu çocuk bir noktada her şeyin bildiğinden çok daha farklı olduğunu öğrenecek ve iyilik, kötülük kavramları üzerine sorgulamaya başlayacaktır.

Küçük Prens'in animasyon uyarlaması: The Little Prince

Yıl: 2015

Tür: Animasyon, Macera, Dram

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %94

Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan ve ülkemizde okuma - yazma bilen herkesin artık okumuş olduğunu düşündüğümüz Küçük Prens kitabının animasyon film uyarlaması. Filmde, annesi ile bazı sorunlar yaşayan küçük bir kız çocuğunun hikayesini izliyoruz. Bu küçük kız, Küçük Prens ile tanıştıktan sonra kendini her şeyin mümkün olduğu bambaşka bir evrenin içinde bulacaktır.

Hayalleri uğruna sınırları aşanlara: Over the Moon

Yıl: 2020

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,4

Rotten Tomatoes: %81

Eski bir Çin masalının animasyon uyarlaması olan filmde, maceracı küçük bir kızın hikayesini izliyoruz. Bu küçük kız, ailesinin başına gelen bazı olaylardan sonra ay tanrıçası ile tanışmaya karar verir ve evde roket yapma çalışmalarına başlar. Eski Disney animasyonlarını andıran müzikal sahneleri ile dikkat çeken film, özellikle çocukluk günlerini özleyen yetişkinlerde iki damla gözyaşına neden olabilir.

Sevdiği uğruna göze alınanlara: The Lorax

Yıl: 2012

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,4

Rotten Tomatoes: %63

On iki yaşında bir çocuk olan Ted, Thneedville isimli bir kasabada yaşamaktadır. Bu kasabada hayal bile etmesi güç ama ne çiçek ne de ağaç yetişmektedir. Ted, kendi yaşında bir kıza aşık olduğunda ve onu etkilemek istediğinde aklına bir fikir gelir. Bu fikre göre Ted, ormanın huysuz koruyucusu Lorax’a gidecek ve bir Truffula ağacı bularak sevdiği kızı etkileyecektir. Ormanın büyülü dünyası ise hiç de karakterimizin düşündüğü gibi değildir.

Western'in en eğlenceli hali: Rango

Yıl: 2011

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %88

Rango animasyon filmi, Hollywood sinemasının sevilen Western türünü eğlenceli bir dille eleştiriyor. Filmde, bir ev bukalemunu olan Rango kendini bir şekilde Vahşi Batı’nın zorlu dünyasında bulur. Daha ne olduğunu anlamadan kanunsuz Dirt kasabasının şerifi olan Rango, burada Vahşi Batı’nın en hızlı silahşörleri ile karşılaşmak da dahil Western filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tüm klişeleri yaşayacaktır.

Maşa ile Koca Ayı çizgi filmini sevenler için en az bu yapım kadar keyifle izleyebilecekleri en güzel animasyon filmleri listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Listemizdeki tüm filmleri çocuğunuzla, kardeşinizle ya da içinizdeki çocukla birlikte keyifle izleyebilirsiniz.