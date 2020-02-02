Bir yarış otomobili ile bir savaş jetinin mücadelesinde kazanan hemen her zaman bellidir ancak mücadeleyi izlemek daima keyif vermiştir. McLaren Speedtail ve F-35 yarışı da farklı değil.

Yıllar önce Bugatti Veyron ile Eurofigher Typhoon yarışmıştı. Yarışı Bugatti kaybetse de ortaya izlemesi oldukça keyifli görüntüler çıkmıştı. Formula 1 araçlarını da sık sık uçakların karşısına görüyoruz.

Şimdi de McLaren Speedtail ile F-35 bir drag yarışında karşı karşıya geldi. Drag yarışlarının hızlanmayı öne çıkaran kısa mesafeli yapısı, otomobiller ile uçaklar arasındaki farkı bir nebze kapatmış olmasıyla eğlenceli bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Bazı şeyler hiç değişmiyor:

2008 yılından 12 yıl sonra Top Gear, bu defa yeni bir sürücü ve yeni bir otomobille yeni bir uçağa meydan okudu. Yarışın anlamsız olduğu bir kez daha ortaya çıktı ancak bu yarışlarda zaten mühim olan eğlence. Sonuçta herkes motor gürültüsünü ve hızı seviyor.

F-35 şu anda en hızlı ve en gelişmiş jet olarak kabul ediliyor. F-35’in azami hızı saatte 2.000 kilometreye yaklaşıyor. Bu da ses hızının 1,6 katı demek. F-35 jetleri 9 ülkenin iş birliği ile üretilmişti. Bu uçağın üretiminde katkısı bulunan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Arkası gelecek (mi?)

Videoda dikkat çeken noktalardan bir tanesi, video üzerinde yer alan 'Önizleme' ibaresi. Yani sadece kazananı belli bir yarışı görsek de Top Gear bize daha fazlasını da sunacak olabilir.

McLaren Speedtail, saatte 400 kilometreyi bulan hızıyla McLaren’in bugüne kadar ürettiği en hızlı model olma özelliğini de taşıyor. 1.055 beygirlik bu hız canavarının motoru 1.150 Nm tork üretiyor. İkiz turbolu, 4 litrelik V8 motoru ve onu destekleyen elektrikli sistemleriyle araç, 0’dan 100’e 3 saniyenin altında çıkıyor.

Otomobillerin uçakları geçebilmesi, fiziksel limitler sebebiyle çok da olası gözükmüyor. Yine de bu iki farklı türden araçlar, sırf eğlence için bile olsa karşı karşıya gelmeye devam edecek. Oldukça ilginç olan bu karşılaşmayı aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

İşte F-35 ve McLaren Speedtail'in drag yarışı: