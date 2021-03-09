Kadına Yönelik Şiddetin Sebepleri İçin Komisyon Kuruluyor

Her geçen gün kadına yönelik şiddetin arttığı ve geçtiğimiz gün Samsun’da eski eşini kızının gözleri önünde öldüresiye döven adamın sosyal medyada infial yaratmasının ardından mecliste komisyon kurulması kabul edildi.

Türkiye’de son yıllarda kadına şiddet olaylarının en çok artış yaşandığı dönemde yer alıyoruz. Sosyal medya ve ulusal haber kanallarında hemen her gün birçok şiddet olayı gün yüzüne çıkıyor. Kadına yönelik şiddet konusunda uzun zamandır mecliste bir komisyon kurulması bekleniyordu. Nihayet bugün araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

5 partinin uzun süredir ilk defa bir konu hakkında ortak karar verdiği “kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” komisyonunun kurulması hem durumun sosyolojik olarak araştırılmasını sağlayacak hem de kadına yönelik şiddet olaylarının nasıl sonlandırılacağı konusu görüşülecek.

İlk etapta 19 üye 3 ay görev yapacak

CHP, AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin ortak oylarıyla alınan kararda ortak oluşturulacak komisyonda birinci etapta 19 üye yer alacak. 19 üye komisyonda 3 ay boyunca kadına yönelik şiddetin nedenleri konusunda çalışma yapacak. Komisyonun yaptığı araştırma sonucunda oluşturulacak rapor Meclis Genel Kuruluna sunulacak. Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak olan raporun ardından “daha yaptırıcı” kararların çıkması bekleniyor.

Araştırma komisyonu için henüz isimlere karar verilmedi ancak bu konu hakkında uzun zamandır birçok partiden araştırma yapan milletvekillerinin olduğu biliniyordu. Gündem sonrasında isimlerin belirlenip, komisyonun en kısa zamanda çalışmalara başlaması bekleniyor.