Telegram'dan 'Şiddet' Açıklaması: Yüzlerce İçerik Kaldırdık

Telegram kurucusu Pavel Durov, giderek artan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yaptı. Telegram içinden yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz haftalarda şiddeti teşvik eden yüzlerce içeriğin kaldırıldığı ve bu konuda taviz verilmediği ifade edildi. Bu açıklamanın Apple'a açılan davadan sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

WhatsApp'ın çok tartışılan yeni Gizlilik İlkeleri'nden sonra ön plana çıkan mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi Telegram oldu. Uzunca bir süredir hayatımızda olmasına rağmen hiçbir zaman bu denli popüler olmayan Telegram, ülkemizde de büyük ilgi gördü. Ancak yaşanan gelişmeler, Telegram'ın da tartışmalara konu olmasına yol açtı. Özellikle de Telegram kurucusu Pavel Durov'un geçmişi, bu tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Telegram nedeniyle davalık olduğunu aktarmıştık. Davacılar, Telegram'da yer alan bazı grupların şiddeti teşvik ettiğini ve hatta insanların tehdit edildiğini ifade ediyorlar. Yaşanan yeni bir gelişme ise Durov'un bu davadan haberdar olup, konuyla ilgili rahatsızlık hissettiğini gözler önüne seriyor. Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayan Durov, şiddete yönelik çağrıları engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyor.

"Geçen hafta yüzlerce paylaşıma müdahale ettik"

Pavel Durov, Telegram üzerinden yayınladığı mesajda, platformun barışçıl tartışmalara her zaman müsaade ettiğini, düşünce özgürlüğüne saygı duyduğunu ancak gerektiği durumlarda da müdahale etmekten geri durmadığını söyledi. Bu bağlamda sadece geçtiğimiz haftalar özelinde konuşan Durov, ABD kaynaklı yüzlerce içeriğe müdahale edildiğini ve engellemeler yapıldığını ifade etti. Durov'a göre bu paylaşımlar, insanları sokağa ve şiddete davet ediyordu.

Telegram kurucusu, konuyla ilgili açıklamalarında Hizmet Şartları'na da değindi. İhtiyaç duyulması durumunda tüm kullanıcıların bu şartları okuyabileceğini söyleyen Durov, kamuya açık çağrıların hangi amaçla olursa olsun yasak olduğunu, bu tür durumlara müdahale edildiğini dile getiriyor. Pavel Durov'a göre dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir sivil hareket, iletişim kurmak için Telegram'a güveniyor ve bu durum değişmeyecek.

"Gelen tüm raporları değerlendiriyoruz"

Pavel Durov tarafından yapılan açıklamalara göre şiddete teşvik eden içerikler, özellikle de aralık ayı itibarıyla çoğalmaya başlamış. Ocak ayının başında ise raporlanan içeriklerin astronomik seviyelere ulaştığını belirten Durov, ekiplerin harekete geçerek bu raporları büyük bir dikkatle incelediklerini ve platformda derinlemesine bir temizlik yapıldığını söylüyor. Durov, moderatörlerin en ufak bir taviz vermediği, yaptıkları çalışmalar sayesinde şiddet çağrılarının on binlerce kişiye ulaşmalarına engel olduklarını savunuyor.

İşte tüm bu açıklamalar, Telegram kurucusunun tartışmalardan rahatsız olduğunun açık bir göstergesi. Ancak bu açıklamaların kamuyu ne kadar tatmin edeceği bilinmiyor. Ayrıca bu açıklamanın Apple'a açılan davayı etkileyip etkilemeyeceği de şu an için belirsizliğini koruyor. Telegram, WhatsApp ve diğer anlık mesajlaşma uygulamaları, bir süre daha gündemin ana konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.