Meizu, MWC 2025'e katılıp birçok yeni ürün duyuracağını açıkladı. Bunlar arasında akıllı telefonlar da olacak. Şirket, geçen yıl telefon sektöründen çıktığını açıklamıştı.

Çinli şirket Meizu, yaklaşık 1 yıl önce beklenmedik bir karar alarak akıllı telefon sektöründen çıkacağını duyurmuştu. Tamamen olmasa da bu dediğini yapmıştı. Öyle ki son bir yılda sadece Polestar ile kurduğu ortaklık sonucunda Çin’e özel birkaç telefon piyasaya sürmüştü. Global olarak ise hiçbir ürün görmemiştik.

Şimdi ise şirketin planlarının değiştiğini gösteren bir gelişme yaşandı. Meizu’nun, 3 Mart’ta başlayacak dünyanın en büyük mobil cihaz fuarı MWC 2025’e katılacağı ve yeni ürünler duyuracağı açıklandı.

Yeni amiral gemisi telefonunu duyuracak

Tahmin edebileceğiniz gibi yeni ürünler arasında şirketin yeni amiral gemisi telefonu da olacak. Üstelik bu telefon, sadece Çin’e özel değil, global olarak da piyasaya sürülecek bir model olarak gelecek. Ona ek olarak 2 akıllı telefonun daha geleceği de eklenmiş.

Cihazlar hakkında çok fazla detay yok. Ancak Meizu’nun günümüzde gördüğümüz birçok telefonda olduğu gibi bu cihazlara gelişmiş yapay zekâ özellikleri ekleyeceği söyleniyor. Tasarımları, teknik detayları ve diğer konularda ise maalesef bir şey bilmiyoruz.

Meizu, telefonlar dışında MWC 2025’te akıllı gözlük ve akıllı yüzük de dahil birden fazla ürünü göstermeyi planlıyor.