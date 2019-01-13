Meizu Note 8'in Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Fiyat performans konusunda başarılı marka Meizu'nun ürettiği Note 8'in Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Geçen gün Meizu X8’in Türkiye satış fiyatını açıkladığımız haberin ardından Meizu Note 8’in de Türkiye satış fiyatı belli oldu. Çıkardığı fiyat performans telefonlarıyla ilgileri üstüne toplayan Meizu’nun Note 8 cihazı artık ülkemizde de satışa sunuldu.

18:9 ekran oranıyla 6 inçlik bir ekranda Full HD+ bir görüntü sağlayan cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 632’den alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanına sahip telefon, aynı zamanda 3600 mAh’lik bir bataryayı da bünyesinde barındırıyor.

8 MP’lik ön kamerasının yanı sıra 12 MP + 5 MP çift arka kameraya sahip olan cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisini bulmak da mümkün.

Ülkemizde 1.699 TL fiyatla satışa sunulan cihaz ayrıca Meizu Türkiye garantisine de sahip. Fiyat performans konusunda piyasadaki güçlü telefonlardan biri olacak cihaza internet üzerindeki farklı satıcılardan ulaşabilirsiniz.