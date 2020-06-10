Mercedes-Benz, Yapay Zekâdan Bir Servet Kazanmayı Planlıyor

Teknolojik anlamda en gelişmiş otomobillerden bazılarının altında imzası bulunan Mercedes-Benz, yapay zekâ ve teknolojisinden de otomobillerden kazandığı kadar para kazanmayı amaçlıyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, finansal olarak Oldukça rahat bir konumda bulunuyor. Alman devinin ürettiği S Serisi otomobiller, en iyi otomobiller arasında gösteriliyor. Öte yandan firma için bu yeterli değil. Firma yöneticileri, ellerindeki teknolojiyi kullanarak kazançlarını daha da artırmayı planlıyorlar.

Mercedes-Benz yetkilileri, Autocar’a yaptıkları açıklamalarda otomobillerinde kullanıcıların deneyimlerine odaklandıklarını ifade etti. Mercedes-Benz'den Nils Schanz, yapay zekâyı da otomobillerin kendisi kadar kazançlı hâle getirmek istediklerini ve MBUX bilgi eğlence sisteminin bu hedefe ulaşmakta önemli rol oynayacağını ifade etti.

Mercedes-Benz, yeni teknolojilere yatırım yapıyor:

Alman üretici, hâlihazırda pek çok yeni teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknolojiler arasında elektrikli otomobil gibi önemli teknolojiler de yer alıyor. Firma, 2018 yılında A Sınıfı ile başlayarak pek çok otomobilinde MBUX bilgi eğlence sistemini devreye sokmuştu.

IoT gibi teknolojilerin ilerlemesiyle birlikte daha fazla yeni özellik kullanılabilir hâle geldi. Örneğin Mercedes-Benz​ direksiyonları kullanarak bağlantılarımızı koparmadan otomobil kullanmanız, araç sürerken sipariş vermeniz mümkün oluyor.

Teknoloji alanındaki ilerlemesini maddi olarak da kazanca dönüştürmek isteyen Mercedes-Benz, yapay zekâ alanında elde edeceği kazancın ileride otomobillerden elde edeceği kazançla mücadele edebilmesini amaçlıyor. Sektörde bahsi geçen rakamları düşününce bu hiç de mantıksız değil.

Otomobillerde yapay zekâ pazarı büyüyor:

Günümüzde otomobil sektöründe yapay zekâ pazarının toplam değeri 2 milyar doları bulmuş durumda. 2025 yılına kadar bu rakamın 26 milyar doları aşması bekleniyor. Ayrıca Tesla gibi firmaların otonom otomobillerde yapay zekâya güvendiğini biliyoruz.

Mercedes-Benz, yapay zekâ hizmetlerinin ve araç içi hizmetlerin kullanıcılar için ücretsiz olmaya devam edeceğini söyledi. Öte yandan pastadan pay almak isteyen diğer firmaların Alman üreticiye ciddi meblağlar ödemesi söz konusu olabilir. Ne olursa olsun gelecekte yapay zekâ mutlaka otomobillerimizde olacak.