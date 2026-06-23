W124, W140, W204, W213… Mercedes tutkunlarının dilinden düşmeyen bu kodlar aslında bir harf ve birkaç rakamdan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Mercedes-Benz denildiğinde akla sadece C-Serisi, E-Serisi veya S-Serisi gibi isimler gelmiyor. Özellikle otomobil meraklıları arasında modeller çoğu zaman W124, W210, W204 veya W213 gibi kasa kodlarıyla anılıyor. Peki, bu kodlardaki 'W' harfi neyi ifade ediyor ve bu sistem nasıl ortaya çıktı?

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Aslında bu sorunun cevabı, Mercedes-Benz'in kuruluş yıllarına ve hatta Daimler ile Benz'in birleşmesine kadar uzanıyor.

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Aslında her şey bir birleşmeden doğuyor.

1886 yılında Almanya'da Karl Benz, Patent-Motorwagen adını verdiği aracı geliştirirken, birkaç yüz kilometre ötede Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach da kendi motorlu araçları üzerinde çalışıyordu. İlginç olan, tarihin akışını değiştirecek bu isimlerin birbirleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmamasıydı.

Yıllar içinde Benz & Cie. ile Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), Almanya'nın en önemli otomobil üreticileri haline geldi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik şartlar zorlaşınca iki şirket 1926 yılında güçlerini birleştirdi ve Mercedes-Benz markası doğdu.

Mercedes-Benz büyüdükçe model sayısı arttı.

Mühendisler yeni platformlar geliştiriyor, farklı gövde tipleri ortaya çıkıyor, üretim hatları genişliyordu. Ancak içeride bir problem vardı. Bir otomobile '220' veya '300' demek yeterli olmuyordu. Çünkü aynı motoru kullanan farklı gövde tipleri, farklı nesiller ve farklı projeler vardı.

Bu yüzden Mercedes mühendisleri, araçları kendi aralarında tanımlamak için bir sistem oluşturmaya başladı. Her proje bir kod taşıyacaktı. İşte o kodlardan biri 'W' harfiyle başlıyordu.

"W" Harfi Nereden Geldi?

Mercedes'in ana gövde tipi olan sedan modeller için Almanca 'Wagen' kelimesinin baş harfi seçildi.** 'Wagen'**, Almanca'da otomobil veya araç anlamına geliyor.

Böylece sedan projeleri, W120, W108, W114 gibi kodlarla anılmaya başladı. Aslında bunlar hiçbir zaman müşterilerin görmesi için tasarlanmamıştı. Tamamen şirket içi proje isimleriydi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Müşteriler kodları benimsedi.

1980'lerde ve 1990'larda Mercedes modelleri o kadar güçlü bir karakter kazandı ki insanlar araçları model isimlerinden çok kasa kodlarıyla anmaya başladı. Örneğin kimse '1987 300E' demiyordu. Herkes 'W124' diyordu.

Mercedes'in ürün gamı büyüdükçe tek başına 'W' yeterli olmamaya başladı.

Station wagon modeller için 'S', uzun şasili versiyonlar için 'V', coupe modeller için 'C' gibi harfler kullanılmaya başlandı.

Bugün bir Mercedes tutkunu '2015 C-Serisi' yerine 'W205' dediğinde, karşısındaki kişi aracın hangi nesle ait olduğunu, tasarım dilini, kullanılan motorları ve hatta karakterini bile anlayabiliyor. Çünkü kasa kodları yalnızca teknik bir isimlendirme sistemi değil, Mercedes-Benz tarihinin yaşayan bir parçası haline gelmiş durumda.