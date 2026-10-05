Messi'nin Çocukluğu Animasyon Oluyor: Yayın Tarihi Duyuruldu

Lionel Messi’nin çocukluk yıllarından ilham alan yeni animasyon dizisi Messi and The Giants duyuruldu. Disney+’ta yayınlanacak yapım, Messi’nin çocuk halini fantastik bir maceranın içine taşıyacak.

Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Lionel Messi, bu kez sahadaki performansıyla değil, animasyon dünyasındaki yeni macerasıyla gündemde.

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Messi’nin yapımcılığını da üstlendiği Messi and The Giants, ünlü futbolcunun çocukluk dönemini fantastik bir hikâyeyle bir araya getirerek alışılmış spor yapımlarından biraz farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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Messi, animasyon karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Messi and The Giants, Lionel Messi’nin çocukluk halini merkeze alıyor. Hikâyede 12 yaşındaki Leo, kendisini alışık olmadığı paralel bir evrende buluyor ve bu dünyadan çıkabilmek için çeşitli mücadelelere girişiyor. Ancak Leo’nun tahmin edebileceğimiz üzere elinde önemli bir avantaj bulunuyor: Futbol yetenekleri. Animasyon, Messi’nin gerçek hayatta tanınan futbol becerilerini fantastik bir dünyadaki mücadelelere uyarlayacak.

Messi dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

Lionel Messi'nin projedeki rolü yalnızca karaktere ilham vermekle sınırlı değil. Ünlü futbolcu, Messi and The Giants animasyonunun yapımcıları arasında da yer alıyor.

Messi and The Giants, Disney+ üzerinden izleyicilerle buluşacak. Dizinin yayın tarihi ise 2027 yazı olarak açıklandı.