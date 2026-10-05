Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Messi'nin Çocukluğu Animasyon Oluyor: Yayın Tarihi Duyuruldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Lionel Messi’nin çocukluk yıllarından ilham alan yeni animasyon dizisi Messi and The Giants duyuruldu. Disney+’ta yayınlanacak yapım, Messi’nin çocuk halini fantastik bir maceranın içine taşıyacak.

Messi'nin Çocukluğu Animasyon Oluyor: Yayın Tarihi Duyuruldu
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Lionel Messi, bu kez sahadaki performansıyla değil, animasyon dünyasındaki yeni macerasıyla gündemde.

Messi’nin yapımcılığını da üstlendiği Messi and The Giants, ünlü futbolcunun çocukluk dönemini fantastik bir hikâyeyle bir araya getirerek alışılmış spor yapımlarından biraz farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Messi'nin Çocukluğu Animasyon Oluyor: Yayın Tarihi Duyuruldu
q1
q2

Messi, animasyon karakteri olarak karşımıza çıkacak.

q1

Messi and The Giants, Lionel Messi’nin çocukluk halini merkeze alıyor. Hikâyede 12 yaşındaki Leo, kendisini alışık olmadığı paralel bir evrende buluyor ve bu dünyadan çıkabilmek için çeşitli mücadelelere girişiyor. Ancak Leo’nun tahmin edebileceğimiz üzere elinde önemli bir avantaj bulunuyor: Futbol yetenekleri. Animasyon, Messi’nin gerçek hayatta tanınan futbol becerilerini fantastik bir dünyadaki mücadelelere uyarlayacak.

Messi dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

q2

Lionel Messi'nin projedeki rolü yalnızca karaktere ilham vermekle sınırlı değil. Ünlü futbolcu, Messi and The Giants animasyonunun yapımcıları arasında da yer alıyor.

Messi and The Giants, Disney+ üzerinden izleyicilerle buluşacak. Dizinin yayın tarihi ise 2027 yazı olarak açıklandı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com