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Meta, Instagram Akışını Bağımlılık Yapacak Düzeye Getirdi: Yapay Zekâ Sizi Uygulamada Tutmak İçin Her Paylaşımı İnceliyor!

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Instagram’da dakikalarca durmaksızın kaydırma yaparken kendinizi kaybettiğinizi hissediyorsanız bunun arkasında devasa bir yapay zekâ algoritması var.

Meta, Instagram Akışını Bağımlılık Yapacak Düzeye Getirdi: Yapay Zekâ Sizi Uygulamada Tutmak İçin Her Paylaşımı İnceliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sosyal medya mecralarında ekran başında harcanan sürenin günden güne artması tesadüf değil. Meta’nın ikinci çeyrek finansal sonuçları kapsamında yatırımcılara sunduğu veriler, kullanıcı alışkanlıklarının arkasındaki yapay zekâ gücünü net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şirket, yeni nesil öneri sistemlerinin yayına alınmasının ardından Instagram’da geçirilen sürenin yıllık bazda çift haneli artış gösterdiğini açıkladı.

Bu devasa sürenin arkasındaki en büyük etken, Reels ve diğer kamuya açık içerik önerilerinde yapılan kapsamlı yapay zekâ güncellemeleri. Sistem, kullanıcının ilgisini çekebilecek videoları tespit etme konusunda her zamankinden daha hassas çalışıyor.

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İçerikten Görseller

Meta, Instagram Akışını Bağımlılık Yapacak Düzeye Getirdi: Yapay Zekâ Sizi Uygulamada Tutmak İçin Her Paylaşımı İnceliyor!
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Yapay zekâ her paylaşımı didik didik inceliyor

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Meta’nın öneri algoritmaları artık yalnızca paylaşımların aldığı beğeni sayılarını veya izlenme sürelerini takip etmekle yetinmiyor. Finans Direktörü (CFO) Susan Li’nin aktardığı bilgilere göre şirket, büyük dil modellerini bir Reel veya akış gönderisinin ne anlama geldiğini, konusunu ve hatta içerik tonunu doğrudan kavrayacak şekilde eğitti.

Meta, elde ettiği bu anlamsal kavrayışı kullanıcının geçmiş izleme geçmişiyle eşleştirerek bir sonraki aşamada neyi izlemek isteyeceğini yüksek bir doğrulukla tahmin ediyor. Susan Li, yılın başlarında önemli bir eşiğin aşıldığını ve Instagram’daki her kamuya açık Reels ve akış gönderisinin otomatik olarak bir LLM sürecinden geçmeye başladığını bildirdi. Bu sürecin kademeli olarak Facebook’a da eklendiği, ayrıca otomatik konu sınıflandırması ve özetleme işlemleri için "Muse" adı verilen ayrı bir model ailesinin devreye sokulduğu aktarıldı.

Yenilenen algoritma, uygulamada kalma sürelerini artırdı

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Yapay zekâ modellerinin bu düzeyde entegre edilmesi Meta cephesinde doğrudan meyvelerini verdi. Susan Li, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük Reels sıralama güncellemesinin Instagram oturumlarında 15 baz puanlık bir artış sağladığını belirtti. Elde edilen en yüksek kazanımların ise yeniden paylaşımlar ve platformda geçirilen toplam sürede yaşandığı kaydedildi.

Meta, Reels üzerinde yakaladığı bu yüksek başarı oranını şimdi ana akışa da taşımaya başladı. Şirket için bu durum, kullanıcıların uygulamada daha uzun süre kalması, içerik üreticilerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve doğal olarak daha fazla reklam alanı yaratılması anlamına geliyor. Kullanıcı tarafında ise akışın ne kadar ilgi çekici hâle gelirse kaydırmayı bırakmanın da o kadar zorlaştığı bir tablo ortaya çıkıyor.

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