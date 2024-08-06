Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in yaptığı Haniye paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi ve paylaşımları geri yükledi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili olarak Malezya Başbakanı Enver İsmail, sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı paylaşmıştı. Bu paylaşım daha sonra Meta tarafından İsmail'in Facebook ve Instagram hesaplarından kaldırılmıştı.

Meta, yaptığı açıklama ile ilgili paylaşımların "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını belirterek özür diledi ve paylaşımları geri yükledi. Yapılan açıklamada "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı ve içeriğin doğru haber değeri taşıyan etiketle geri yüklendiği operasyonel bir hatadan dolayı özür dileriz," ifadeleri kullanıldı.

Açıklama talep etmişti

Paylaşımların kaldırılması üzerine Malezya, Meta'dan konuyla ilgili açıklama talebinde bulunmuş ve ülkede Meta platformlarına yönelik bir boykot çağrısı yapılmıştı. Enver İsmail'in paylaşımlarında bir Hamas yetkilisi ile görüştüğü video ve Haniye ile Katar'da çekildiği fotoğraf yer alıyordu.

Meta, Hamas'ı "tehlikeli organizasyon" olarak görüyor ve bu yüzden de Hamas ile ilgili paylaşımlara izin vermiyor. Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil ve Başbakanlık Ofisi yetkilileri, Meta temsilcileri ile açıklama alma amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında yapılan basın açıklamasında ise "Meta'nın eylemlerini ayrımcı, adaletsiz ve ifade özgürlüğünün bariz bir şekilde bastırılması olarak" olarak görüldüğü ifade edilmişti.

ABD merkezli Meta'ya göre Hamas bir "terör örgütü" olarak sınıflandırılıyor ve algoritmalar, örgütü öven içerikleri yasaklayarak kaldırıyor.