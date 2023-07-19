Meta ve Microsoft, tüm dünyaya "bir sonraki hareketini tahmin etmelerine izin verme" challenge'ının nasıl yapılacağını gösterdi. Ortak geliştirdikleri dil modeli "Llama 2"yi duyurdu.

Halen birçok kişi farkında olmasa da üretken yapay zekâ teknolojileri ve bunlardan beslenen uygulamalar, önümüzdeki 5 sene içinde bile hayatımızda büyük bir yer kaplamaya başlayacak. Tabii bunun için öncelikle sağlam bir temel oluşturulması gerekiyor.

Bu temeli oluşturacak rekabet de özellikle OpenAI’ın ChatGPT’yi yayınlamasıyla birlikte başladı. Microsoft tarafından fazlasıyla desteklenen şirkete rakip olarak değerlendirilen Meta’dan ise bugün beklenmedik haberler geldi.

Meta ve Microsoft, yeni açık kaynak dil modeli “Llama 2”yi duyurdu!

Herkes Meta’nın yapay zekâ alanında OpenAI’a ve dolayısıyla Microsoft’a rakip olduğunu düşünürken sürpriz bir duyuru paylaşıldı. Meta ve Microsoft, ortak geliştirdiği dil modeli Llama 2’yi resmen duyurdu.

Üstelik yapay zekâ, Llama dil modelinin ilk versiyonunun aksine sadece bilimsel çalışmalara açık olmayacak. Llama 2, hem ticari hem de araştırma amacıyla ücretsiz olarak kullanılabilecek, açık kaynak olması sayesinde üçüncü taraflarca özelleştirilebilecek.

Llama 2’nin kapasitesi hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Fakat dil modelinin teknoloji, akademi ve hatta politika alanında kullanıma açılacağı paylaşıldı. Ayrıca dil modelinin “sorumlu” bir şekilde geliştirildiğinin altı çizildi.

Llama’nın ilk versiyonu olan LLaMA, Meta tarafından 24 Şubat’ta duyurulmuş ve kullanıma sunulmuştu.

Bu ortaklık nereden doğdu?

Aslında Microsoft ve Meta’nın birçok alanda ortaklığı bulunuyor. Bunların başında da Azure üzerine kurulu, dünyanın en kapsamlı yapay zekâ framework’ü PyTorch yer alıyor. Fakat paylaşılan duyuruya göre iki şirket de yapay zekâ modellerine erişimin “demokratikleştirilmesi” konusunda hem fikir.

Bu durum da Microsoft ve Meta’nın ortaklığına ve açık kaynak bir dil modeli yayınlamasına vesile oldu.

Henüz geçtiğimiz günlerde farklı haberler gelmişti...