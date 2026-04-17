Skoda, Aktif Gürültü Engelleme Özelliğini Bile Delip Geçen Bisiklet Zili Duyurdu

Škoda, aktif gürültü engelleme özellikli kulaklık kullanan yayaların bile fark edebilmesi için geliştirilen DuoBell isimli yeni bisiklet zilini tanıttı. University of Salford ile birlikte geliştirilen ürün, klasik zillerin yetersiz kaldığı şehir içi kullanım senaryolarına yeni bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Şehir hayatında artık ilginç bir problem var. Bir yanda giderek artan bisiklet kullanımı, diğer yanda da kulağında aktif gürültü engelleme (ANC) bulunan kulaklıklarla yürüyen insanlar... Hal böyle olunca, bisikletlilerin en temel uyarı aracı olan zil bile bazı durumlarda yeterince etkili olamıyor.

İşte Škoda da tam bu noktadan yola çıkarak DuoBell isimli yeni nesil bisiklet zilini duyurdu. İlk bakışta sıradan bir zil gibi görünse de bu ürünün olayı, ses karakterinin özellikle ANC kulaklıkların tamamen bastırmakta zorlandığı frekanslara göre ayarlanmış olması. Yani amaç, daha fazla bağıran bir zil yapmak değil; daha doğru yerden “duyurabilen” bir zil geliştirmek.

DuoBell’in olayı sesi yükseltmek değil, doğru frekansı yakalamak

Bugüne kadar bisiklet zilleri çok da değişmedi. Mantık hep aynıydı: Zile bas, ses çıksın, karşı taraf duysun. Ancak şehir yaşamı değişti. Trafik yoğunlaştı, çevresel sesler arttı, kulaklık teknolojileri gelişti. Doğal olarak klasik zil anlayışı da bazı noktalarda geride kalmaya başladı.

DuoBell’in farkı da burada ortaya çıkıyor. Škoda’nın aktardığına göre ürün, University of Salford ile yapılan çalışmalar sonucunda geliştirildi. Bu çalışmalarda, aktif gürültü engelleme sistemlerinin her sesi aynı şekilde bastırmadığı gerçeğinden yararlanıldı. Ortaya da yayaların dikkatini daha erken çekebilecek özel karakterli bir zil sesi çıkarıldı.

Standart bisiklet zillerine göre ekstra süre kazandırabiliyor

Paylaşılan bilgilere göre DuoBell, standart bir bisiklet ziline kıyasla yayalara yaklaşık 5 saniyelik ek farkındalık süresi sağlayabiliyor. Bunun yanında sesin 22 metreye kadar ek farkındalık mesafesi yaratabildiği de belirtiliyor. Özellikle dar bisiklet yollarında, sahil rotalarında ve kalabalık şehir içi alanlarda bu fark oldukça önemli olabilir.

Tabii gerçek kullanım tarafında her şey kâğıt üzerindeki kadar sabit değil. Ortamın ne kadar gürültülü olduğu, kişinin hangi kulaklığı kullandığı, müzik sesi, dikkat seviyesi ve çevredeki trafik yoğunluğu gibi birçok etken sonucu değiştirebilir. Yine de burada önemli olan şey, sorunun sadece “daha yüksek ses” ile değil, daha akıllı ses tasarımıyla çözülmeye çalışılması.