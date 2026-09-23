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Microsoft’un Tepki Çekecek Yeni Reklam Stratejisi: Oyunların Tam Ortasında Reklam Göreceksiniz!

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Microsoft'un yeni patenti, oyunlardaki uygun duraklama anlarında reklam izleterek oyunculara ücretsiz oynama kredisi kazandırmayı hedefliyor.

Microsoft’un Tepki Çekecek Yeni Reklam Stratejisi: Oyunların Tam Ortasında Reklam Göreceksiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, gelecekteki oyun deneyimini geçmişin atari salonlarındaki "jeton yükleme" sistemine benzeten yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Oyuncuların oyun keyfini tamamen kaçırmadan reklam göstermeyi hedefleyen şirket, oyuna devam edebilmek için jeton yerine "reklam izleme" şartı getiren yeni bir patent başvurusunda bulundu.

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Microsoft’un Tepki Çekecek Yeni Reklam Stratejisi: Oyunların Tam Ortasında Reklam Göreceksiniz!
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"Promosyonlu içerik tetikleyicileri" geliyor

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Söz konusu patent, oyun içi reklamların en az rahatsızlık verecek anlarda sunulmasını amaçlıyor. Bir boss savaşının tam ortasında reklam çıkarmak yerine Microsoft'un geliştirdiği sistem, oyun motoruyla iletişim kurarak "promosyonlu içerik tetikleyici olayı" meydana geldiğinde devreye giriyor.

Oyun; bir ara sahnenin bitmesi, bir hedefe ulaşılması veya bir yükleme ekranına girilmesi gibi uygun anlarda sisteme sinyal gönderiyor. Sinyali alan sistem, oyunu geçici olarak dondurarak oyuncunun karşısına reklamı çıkarıyor.

İzlenen reklam karşılığında "oynama kredisi"

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Reklam gösterimi tamamlandıktan ve oyunun dondurulması kaldırıldıktan sonra sistem, izlenen görsel-işitsel içerik bazında kullanıcıya bir "kredi" tanımlıyor. Başka bir deyişle oyuncu, oyuna devam edebilmek için ödemesini para yerine reklam izleme süresiyle yapmış oluyor.

Microsoft geçtiğimiz dönemlerde eski cihazlara sahip kullanıcıların bulut oyun servislerine abonelik ödemeden, reklam izleyerek yeni oyunları ücretsiz oynamalarına olanak tanıyan testler gerçekleştirmişti. Eğer bu yeni patent kapsamındaki reklamlar gerçekten oyuncuyu rahatsız etmeyecek anlarda sunulursa, oyuncuların eski konsollarda veya cihazlarda herhangi bir ücret ödemeden daha uzun süre oyun oynamasını sağlayabilir ama her hâlükârda fazlasıyla tepki çekecek bir özellik desek yalan olmaz.

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YORUMLAR

(1)
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GrezimonkTV 1 saat önce
winxorten satışı sıfırlanır...
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