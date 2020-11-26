Surface Laptop 4 ve Surface Pro 8 Cihazları Ortaya Çıktı

Microsoft'un 2021'in başında piyasaya sürülmesi beklenen yeni dizüstü bilgisayarları Surface Laptop 4 ve Surface Pro 8'in cihazlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cihazlar, önceki modellerle aynı tasarıma sahip olacak.

Önümüzdeki yılın başlarında çıkması beklenen Microsoft'un yeni nesil bilgisayarları Surface Laptop 4 ve Surface Pro 8 cihazları çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsellere göre cihazların dış tasarımlarıyla ilgili bir değişiklik olması beklenmezken, daha iyi performans için 11. nesil Intel Core işlemcileri ile Intel Xe GPU'larının bulunacağı düşünülüyor. Bu yeni cihazlarla birlikte Microsoft'un Surface Pro 8 cihazı için bir LTE varyantı sunması da bekleniyor.

Güney Kore'deki sertifikasyon programındaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla doğrulanan yeni dizüstü bilgisayarlar, Windows Central'in elde ettiği kaynaklara göre Ocak 2021'de piyasaya sürülmeye başlayacak. Intel XE GPU ve 11. nesil Intel Core işlemcilere sahip olacak yeni Surface cihazlar dışında AMD varyantlarının da geleceği biliniyor. Microsoft Surface Laptop 4 ve Surface Pro 8'lerin hangi AMD işlemci ve ekran kartlarıyla çıkış yapacağı ise şu an için bilinmiyor.

Sessiz sedasız piyasaya sürülmesi bekleniyor

Gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle kendisine küçük bir hayran kitlesi yakalamayı başaran Microsoft Surface serisi dizüstü bilgisayarların, bu sene de çok büyük bir lansman yerine sessiz sedasız duyurulup piyasaya sürülmesi bekleniyor. Surface Pro, Surface Laptop ve Surface Duo'dan oluşan Microsoft'un 2021 model dizüstü bilgisayar serisi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz. Önümüzdeki sene yeni bir Surface Studio'nun duyurulması beklenmezken Surface Go 2 tableti için de bir siyah seçeneğinin Ocak 2021'de tanıtılacağı konuşuluyor.

Peki, sizlerin yeni Surface Pro ve Surface Laptop hakkında düşünceleriniz nelerdir? Microsoft'un ince bilgisayar serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.