Microsoft, kendi geliştirdiği Xbox el konsolu planını geçici olarak durdurdu. Şirket önceliğini ve kaynaklarını Windows 11 tabanlı cihazların optimizasyonuna yöneltti. Microsoft’un el konsolu stratejisindeki bu değişimin Windows 11’in oyun performansına nasıl yansıyacağı ise zamanla netleşecek.

Microsoft, Xbox el konsolu planlarını şimdilik rafa kaldırdı. Bunun yerine, enerjisini Windows 11’in taşınabilir oyun cihazlarında daha iyi çalışmasına harcamaya karar verdi. ASUS'la birlikte geliştirilen “Kennan” kod adlı el konsolu projesi ise yoluna sorunsuz şekilde devam ediyor.

Microsoft’un hem yeni nesil Xbox konsolu hem de kendi el konsolunu 2027’ye doğru piyasaya sürmeyi planladığı daha önce konuşulmuştu. Ama son duruma bakılırsa şirketin kendi içinde geliştirdiği el konsolu projesi şimdilik askıya alınmış. Hatta birkaç farklı prototip üzerinde çalışıldığı söyleniyor, ama şu an için odak noktası başka bir yöne kaydırılmış gibi görünüyor.

Microsoft, Windows 11 optimizasyonuna ağırlık veriyor

Askıya alınan proje, ASUS'la birlikte geliştirilen “Project Kennan” değil. Tam tersine, Kennan neredeyse hazır sayılır. Donanım kısmı büyük ölçüde tamamlanmış ve eğer bir aksilik çıkmazsa bu yıl içinde piyasada olacak gibi duruyor. Hatta bu cihazın, AMD’nin yeni nesil Z2 Extreme işlemcisini kullanan ilk modellerden biri olabileceği konuşuluyor.

Microsoft ise şimdilik kendi cihazını bir kenara bırakıp, üçüncü parti el konsollarında Windows 11 deneyimini iyileştirmeye odaklanmış durumda. Zaten ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar şu anda Windows 11 ile çalışıyor, ama yazılım tarafında hâlâ pürüzler var. Microsoft da bu noktada eksikleri kapatmak için kolları sıvamış gibi görünüyor.

Microsoft’un rafa kaldırdığı el konsolunun nasıl bir deneyim sunacağı başından beri net değildi. Bu cihazın Xbox oyunlarını çalıştıran bağımsız bir sistem olması bekleniyordu. Ancak şu anda şirket, bu alandaki çabasını Kennan gibi ortak projelere kaydırmış durumda. Bu değişiklik herhangi bir işten çıkarma ile sonuçlanmadı.

Microsoft, yeni nesil Xbox bulut oyun altyapısını da test etmeye başladı. Şirket, bu sistemle GeForce Now ile rekabet edebilecek düşük gecikmeli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Öte yandan, SteamOS’un sunduğu daha uzun pil ömrü ve yüksek performans, Windows 11 tabanlı el konsolları için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı.

SteamOS’un artık ASUS ve Lenovo gibi cihazlara da kolayca kurulabiliyor olması, Microsoft’un oyun alanındaki üstünlüğü için pek de iyi haber sayılmaz. Yaşanan bu gelişmeler karşısında Microsoft’un stratejisini yeniden gözden geçirdiği açıkça görülüyor. Kendi el konsolu planlarındaki değişikliğin, Windows 11’in oyun performansına nasıl yansıyacağını ise hep birlikte göreceğiz.